Vamos a seguir jugando en nuestra casa: Jesús Martínez

El presidente del club León afirma que hasta el momento no le han notificado que tiene que entregar el Estadio León por lo que continuarán utilizándolo

Pablo Ruiz

León.- El Presidente de los Esmeraldas de León, Jesús Martínez, aseguró que el Club León permanecerá en su casa, el Estadio León, luego de que señaló que únicamente ha tenido comunicación con el gobierno municipal y estatal, los cuales le aseguraron la permanencia, por lo que únicamente se enfocan en lo deportivo y en lo que será el nuevo Estadio, del cual adelantó que en próximos días se tomará la decisión sobre el diseño del inmueble.

‘Chucho’ dio un mensaje de certidumbre respecto a que su equipo seguirá utilizando el Estadio León, pues reconoció que no han recibido ninguna notificación respecto a la entrega del inmueble, por lo que confían en el gobierno municipal y estatal, los cuales, aseguró, les han dado certeza de continuar jugando en el Estadio León.

“A mí no me ha llegado ninguna notificación por parte de nadie, nosotros tenemos comunicación con el gobierno municipal y estatal; en lo personal a nuestro Club no ha llegado ninguna notificación, así que tenemos contrato hasta 2022, que ellos mismos me lo aseguran (gobierno), vamos a seguir jugando en nuestra casa”, dijo Martínez Murguía.

Tendrán uno de los mejores estadios de Latinoamérica

Así mismo, detalló que en los próximos días se llevará a cabo una junta con 7 empresas arquitectónicas con las cuales se estará evaluando el diseño del nuevo Estadio en lo que será la primera etapa, por lo que explicó que serán distintos procesos los que se llevarán a cabo para comenzar con la edificación del proyecto llamado ‘Un Lugar Para Creer’.

“Qué mejor que estar hablando de lo que será nuestro nuevo Estadio y olvidarnos de este tema que lleva ocho años siempre molestándonos en todos los sentidos; nosotros tenemos asegurado de parte de las autoridades y a nosotros no nos ha llegado ninguna notificación”, mencionó.

El Presidente del Club León se dijo tranquilo con el tema ‘Estadio León’, por lo que en cambio, prefiere enfocarse en el plano deportivo, haciendo una buena temporada para competir en los primeros planos de la Liga, además de hacer sentir orgullosos a los seguidores del conjunto felino.

El dirigente del equipo leonés compartió además que todos los temas extra cancha deberán quedar atrás para ahora abrir el horizonte con el proyecto de construcción del Nuevo Estadio, del cual compartió que no sólo estará contemplado el tema deportivo, sino el empresarial.

Jesús Martínez puntualizó que se realizó un concurso de diseño, donde siete empresas a nivel mundial quedaron finalistas para entonces dar un paso más para iniciar el proyecto del cual dijo será majestuoso, pues considera que será uno de los mejores Estadios de Latinoamérica.

RC