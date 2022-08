Las capacitaciones de los comerciantes que se regularicen serán validadas independientemente de si las realizan con consultor público o privado, aseguró alcaldesa de San José Iturbide

Enrique Pérez

San José Iturbide.- Los comerciantes están en plena libertad de contratar a cualquier persona para que lleven a cabo su ‘Proceso de capacitación’. El capacitador deberá estar avalado para tal efecto. Por ello, no debe existir temor porque no les validen sus certificaciones solicitadas por la dirección de protección Civil Municipal.

Así lo dio a conocer en entrevista Cindy Arvizu presidenta municipal de San José Iturbide. Homero Briones, representante de la ‘Unión de Locatarios de San José Iturbide’, dio a conocer que por lo menos un centenar de locales se han estado capacitando en distintos grupos y días. Al menos unos 300 conforman dicha Unión

Para leer más: Multa por exceder tiempo de estacionamiento en San José Iturbide será de mil pesos

Las capacitaciones se llevan a cabo con la finalidad de atender las recomendaciones y requerimiento en materia de protección Civil. De esta forma, los comerciantes evitan ser acreedores a multas. Estas pueden llegar a cifras de hasta los 48 mil pesos.

Por ello, las capacitaciones continuarán realizándose para los demás locales. Estas las impartirá un consultor y capacitador. Debe contar con su respectivo registro y también certificado para el estado de Guanajuato.

Foto: Enrique Pérez

Mientras se capaciten se validarán las validaciones

Derivado de lo anterior, la Alcaldesa iturbidense añadió que le da gusto que se tengan ese tipo de capacitaciones adecuadas pues es un avance para ‘todos’. Sobre todo, para prevenir la seguridad tanto de clientes como de quienes atienden los comercios. Por lo que, en materia de la dirección de Protección Civil, se encuentra para acompañar a los comerciantes a que se regularicen.

No debe hacer problema en que les validen sus certificaciones solicitadas. Si la persona, -resaltó- está certificada tienen que validarse. Es decisión de los comerciantes el contratar algún servicio en particular o bien, pueden acercase a la dirección de Protección Civil para el mismo propósito. En este último tendrán un costo no oneroso al respecto.

Entérate también: Enjaulan alumbrado público de Purísima para protegerlo de pedradas

“Deben las personas que estén dando los procesos de capacitación dados de alta por supuesto en un padrón del estado, pues, en la página de la Secretaria de Seguridad Pública del estado, viene un enlace para Protección Civil, en la cual se puede hacer la búsqueda de todos los capacitadores externos como los consultores que puedan hacer los trámites y están registrados” indicó.

Por lo cual, para finalizar exteriorizó que los comerciantes están en plena libertad de decidir con quién efectuarlo, pues incluso se tiene una tarifa regulada para el estado para este tipo de asesorías, capacitaciones o servicios.

Por si te lo perdiste:

bc