Juana Adriana Rocha

Guanajuato.- “Downhill es pura bajada con piedras y empinado, y muchas curvas”, explica Valentina Pelay Hütt. La primera vez que se subió a una bicicleta tenía dos años. Su trayectoria es larga para su corta edad. Apenas tiene ocho y su especialidad es el ciclismo de montaña. Así lo prueban las medallas que ha acumulado en los campeonatos Snow Summit Downhill.

La atleta de Ciudad de México destacó el pasado fin de semana en el rally MTB Enduro Guanajuato 2021, en la capital del estado.

Compartió con Correo su experiencia en el evento: “yo hago mucho downhill, y había dos pistas que me encantaron porque eran de piedras y de downhill, y era muy diferente, pero me divertí un montón. Fui a las Momias, estaban bien padres, y el pueblo estaba bien lindo”.

Valentina entrena hasta cinco horas diarias. Uno de sus lugares favoritos para practicar es Valle de Bravo. “Voy a Monte Alto, es una montaña que pedaleas igual y bajas. Aquí en México en el Desierto de los Leones, así fue preparándome para esta increíble carrera.

Amor por la adrenalina

Este es un deporte extremo, donde los accidentes son cotidianos, tal como cuenta la niña. “Estaba a punto de hacer una carrera igual de Enduro, se llamaba Epic Enduro, en Taxco. En la segunda vuelta me caí a un barranco cuatro metros abajo, caí en piedras, la bici me cayó encima y me desgarré los ligamentos de la rodilla y el tobillo”.

Valentina asegura que le tomó sólo una semana recuperarse, y que la adrenalina corre por las venas del Pelayo Hütt: “mi mamá igual anda en bici, mi hermana pequeña igual, y mi papá igual.

Durante el confinamiento del 2020, la familia Pelayo se refugió en las montañas, así que Valentina estaba en su elemento y no perdió el tiempo: “estuve entrenando en Valle, ‘manuals’, yendo a la montaña, a los brincos, hice muchas cosas en la pandemia que son de bici.

Aunque Valentina dedica gran parte de su vida a una actividad extraordinaria, tiene otros gustos e intereses como las niñas de su edad, y practica otros deportes. Le gusta dibujar, el tenis, y practicar snowboard cuanto tiene la oportunidad.

Más niñas en el deporte

Valentina ha notado la poca presencia de niñas en las competencias en que participa. Por eso busca atletas que la inspiren, como Caroline Buchanan.

Al mismo tiempo, busca convertirse en una inspiración: “que más mujeres se animen a andar en bici conmigo, para que no esté yo sola en las carreras siendo una única mujer. Las mujeres son libres de hacer cualquier deporte”.

Conseguir que más niñas rueden rumbo a sus metas no es su única aspiración. A través de sus redes, comparte la clave para cumplir cualquier anhelo.

Esta pequeña atleta no sueña sólo con llegar a las Olimpiadas, también quiere ser veterinaria. Valentina Pelay está convencida de que todos los sueños pueden cumplirse.