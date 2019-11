Valencia aseguró que seguirá en el PRI pese a la renuncia de su esposo

Dijo que en su caso ella sigue trabajando, tiene su equipo, una respaldo estatal y nación y espera que le siga yendo bien en este partido

Cuca Domínguez

Salamanca.- La ex candidata a alcaldesa por el PRI Coral Valencia, aseguró que seguirá en el partido al que se debe, por el que sigue trabajando, lo anterior luego de que su esposo Alejandro Soto Látigo, anunció que es el coordinador de Redes Sociales Progresistas por lo que incluso renunció a este partido.

La priista dijo que apoya el crecimiento político de su esposo, pero es muy respetuosa de sus decisiones, “él es un apasionado de la política, de la labor social, sin embargo yo me quedo en el PRI, soy muy feliz en mi partido porque tengo mis convicciones y mis principios dentro de él, me siento muy arropada en este momento por mi partido, he tenido grandes experiencias que me hace quedar por convicción”.

Además dijo no dudar que haya priistas interesados en seguir a su esposo para Redes Sociales Progresistas, “no lo dudo porque algunos ya lo han estado buscando, hoy en día hay personas que no se sienten tomadas en cuenta, abandonadas y están en su derecho; quisiera que nadie se fuera del partido, pero tampoco los podemos obligar a quedarse, si es con Alejandro o con cualquier otro, será una decisión muy personal”.

