La vacunación en la jurisdicción sanitaria V ya supera más del 90%, pero recomiendan no dejar el uso del cubrebocas

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Poco más del 90% de la población ya cuenta con vacuna contra la COVID-19 en los municipios que comprende la jurisdicción sanitaria V. Sin embargo, no es para confiarse. El uso del cubre bocas continúa siendo recomendable en lugares cerrados, aunque exista una reducción de contagios y fallecimientos.

Aunque la decisión sobre el uso de la mascarilla ya es personal, y el decreto que ordenaba su uso obligatorio en el estado ya quedó de cierta manera derogado, el jefe de esta Jurisdicción, Juan Jesús Martínez García, señaló que lo más recomendable es continuar con el uso.

Por si no lo viste: Sin filas ni largas esperas, avanza vacunación antiCovid de menores en León

Foto: Yadira Cárdenas

“Una gran mayoría de las personas ya no lo usa. La recomendación es mantener el uso sobre todo lugares cerrados donde la ventilación no es la adecuada. Hablar de que se acabó la pandemia no es así. Si bien la hospitalización es menos, así como los fallecimientos, lo cierto es también que hoy tenemos una nueva variante qué tiene todas las cepas desde la primera”.

Destacó que los contagios continúan a la orden del día, aunque en menos dimensión y afectaciones graves. Esto gracias a que la mayoría de la población ha acudido a vacunarse, principalmente aquellos que sufrieron una pérdida de un ser querido por esta enfermedad.

Seis municipios ya están cubiertos con la vacuna

De acuerdo a las cifras que arroja la brigada Correcaminos, en los municipios que comprende la Jurisdicción Sanitaria V que son: Salamanca, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato y Yuriria, un promedio del 90% de la población de más de 5 años de edad ya cuenta con la vacuna contra la Covid19.

“Mayores de 18 años tenemos una cobertura por arriba del 95% aplicando actualmente Cansino y andamos queriendo llegar al 97%. De 12 hasta 17 años prácticamente tenemos alrededor de casi 91%. En el caso de los menores de 5 a 11 años de edad estamos arriba alrededor del 93% con el inicio de rezagados”.

No te pierdas: Tendrá Irapuato hospital nuevo, pero no vacunas para la ciudadanía

Aunque las cifras son positivas, Juan Jesús Martínez García, reiteró el llamado al uso de cubre bocas en los lugares recomendados. Esto al presentarse casos de contagios graves cuando se cuenta con el esquema de vacunación completo. Sin embargo, llega a complicarse con otros padecimientos.

EZM

Lee también:

Vacunación en la jurisdicción sanitaria V Vacunación en la jurisdicción sanitaria V Vacunación en la jurisdicción sanitaria V