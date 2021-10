Silao.-Con asistencia de personas “a cuentagotas”, continúa la jornada de vacunación contra el COVID-19, en el municipio de Silao.

El miércoles, comenzó la jornada de vacunación contra el Nuevo Coronavirus, para personas rezagadas, mayores de 18 años de edad y mujeres embarazadas, en varios municipios del estado; a Silao el Gobierno Federal le entregó 24 mil primeras dosis del biológico de la marca Sputnik V.

Sin embargo, únicamente los dos primeros días se notó una fluida asistencia fluida en las inmediaciones de la antigua Feria, pues el punto de vacunación se observa casi vacío y los interesados, llegan de forma esporádica.

Foto: Karla Silva

Y es que, pese a la insistencia de las autoridades tanto municipales como sanitarias, en la importancia de vacunarse contra la enfermedad, los habitantes de esta ciudad, rechazan la inmunización, pues en el quinto día de la campaña de inoculación, resta aproximadamente un tercio del total de las dosis que arribaron.

Foto: Karla Silva

Cabe mencionar, que también el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, advirtió que ya no llegarán al estado vacunas de otras marcas para aplicar primeras dosis, por lo que subrayó que quienes todavía no reciben una, deben acudir a recibir la Sputnik V para que no se queden esperando otras que no habrá.

Podría interesarle: Guanajuato no recibirá vacunas de otras marcas para primeras dosis, advierte SSG

Los Servidores de la Nación, continuarán la inoculación de la población, en las antiguas instalaciones de la feria hasta aproximadamente las 8:00 de la noche.