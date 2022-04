El titular de la SSG dejó a criterio de cada familia si decide tramitar un amparo para conseguir la vacunación anticovid de menores

Carolina Esqueda

León.- Mientras que el registro de vacunación anticovid a menores de 12 a 17 años inició este jueves, y ya no habrá necesidad de tramitar amparos para recibir sus primeras dosis, el secretario de Salud Estatal, Daniel Díaz, dijo que siguen sin tener respuesta de la federación para incluir en el esquema a los más pequeños.

“Con el registro que podemos hacer en la plataforma ya no será necesario que se estén amparando. Finalmente tendríamos que estar esperando a que llegue la vacuna, que es Pfizer. También estamos pendientes de saber por parte de las autoridades federales si va a llegar vacuna para los menores de 12 años. No nos lo han indicado. Esa es una presentación diferente, por seguridad es una tercera parte de la dosis pero tiene que ser la concentración adecuada”, indicó al respecto.

El titular de la SSG dejó a criterio de cada familia si decide tramitar un amparo para obligar a las autoridades sanitarias a garantizar la vacunación anticovid a menores de 12 años. Esto ya que existe la confianza de que lleguen los inmunológicos adaptados, aunque no hay una fecha establecida.

“Ayer estuve en Ciudad de México en un foro de salud platicando esto con otros secretarios de salud estatales. Con representantes de institutos nacionales, y consideramos que es buena la aplicación (pero) no hay vacuna. Así que si no llega, sí (vale la pena tramitar un amparo). Se ha anunciado y como papá yo les preguntaría si lo harían o no. Yo sí quiero proteger a mis hijos (pero) yo también soy respetuoso y creo que va a llegar la vacuna” prosiguió.

Por lo pronto, indicó que la SSG ya cumplió con la vacunación de 600 amparos tramitados en el estado de Guanajuato, aplicados una parte en el Hospital Materno Infantil de Irapuato y la otra en el Pediátrico de León.

No te pierdas: Guanajuato dice adiós al Semáforo Covid; cubrebocas ya es sólo recomendación

Foto: Archivo

Rechazan remanentes de otros estados a punto de caducar

Respecto a las dosis que la Secretaría de Defensa Nacional comenzó a aplicar desde este día en la plaza principal de la zona centro de León, Díaz Martínez dijo que se trata de remanentes que se habían asignado a otros estados de la república y que ya están a punto de caducar, los cuales incluso les fueron ofrecidos para que la SSG organice la logística de vacunación, pero que decidieron rechazar.

También lee: Cubrebocas no debería ser obligatorio, pero sí debe quedarse: infectólogo

“Nos querían enviar vacunas de otros estados, 60 mil, 80 mil vacunas y no. La caducidad ya es muy corta y además no toda la población ha cumplido al menos los 4 meses para aplicar el refuerzo (…) Con todo respeto, recíbala usted y aplíquelas porque son los remanentes de otras entidades federativas y eso ya es lo que le toca a SEDENA, que lo están haciendo muy bien” dijo.

El secretario de Salud añadió que por el momento solamente ayudarán con la difusión social de los puntos de vacunación, a petición del coronel de la región.