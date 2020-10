Nancy Venegas

Irapuato.- La pandemia por Covid-19 se terminará hasta que se aplique la vacuna y ello sería probable en México hasta el 2022, así lo confirmó el Doctor Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la emergencia Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Mientras no tengamos vacunación no vamos a poder regresar a nuestra realidad, necesitamos una vacuna que reduzca los riesgos de infección, la gravedad, el riesgo de morir y que nos permita reactivar la economía, pero eso no va a ser posible antes del 2022 inclusive cuando tengamos la vacuna en 2021 no es lo mismo tener vacuna que tener vacunación aunque tengamos la vacuna, vacunar a la gente nos va a tomar por lo menos el año que entra, no veamos entonces que tengamos los efectos de la vacunación nos va a tomar el año que entra, nos vamos a tener que seguir viendo con el cubrebocas”, dijo el Doctor Alejandro Macías.

La tarde de este martes el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato (CCEI), organizó un panel virtual en el que especialistas en investigación, expusieron el desarrollo del Covid-19 en México, durante su ponen el Doctor Macías, destacó que para regresar a la antigua normalidad será necesaria la aplicación de la vacuna para garantizar que no habrá más casos positivos ni defunciones por este motivo.

La Doctora Rosa María del Ángel Núñez, cuestionó la agilidad con la que se distribuirían las vacunas, pues en México se requerirían por lo menos 120 millones de dosis, siempre y cuando se confirmara que las vacunas fueran eficientes con la aplicación de una sola dosis.

“Aquí habría que cuestionarse varios aspectos, si el gobierno tiene dinero para comprar las vacunas, su distribución y aplicación, si habría la capacidad a nivel global de la producción”.

Por lo pronto y con el semáforo estatal para la reactivación económica en amarillo, los Doctores insistieron en que la población no puede relajar las medidas para prevenir contagios.

“El uso de cubrebocas debe seguir sobre todo en espacios públicos, el lavado frecuente de manos y la aplicación de pruebas porque tenemos un alto índice de positividad del 50%, por cada 2 pruebas que se realizan una sale positiva y en países como India el índice de positividad es del 10% es decir una de cada 10 pruebas que se realizan resulta positiva”.