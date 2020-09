Vacuna de AztraZeneca en LA podría atrasarse

Redacción

Texas.- Una pequeña de tan sólo nueve años afirmó, entre lágrimas y quejas, en un video que está siendo abusada por el prometido de su madre; lo que causó bastante preocupación en las redes sociales.

Fue el padre de Sophie quien subió la grabación, con la etiqueta #StandWithSophie, puesto que él y su antigua pareja luchan por la custodia de la niñita y de sus dos hermanos pequeños. Además el padre creó una página en gofundme alcanzando casi los 198.000 dólares.

En la página ‘’Stand With Sophie’ se puede leer lo siguiente: “Sophie […] ha revelado que ha sido sometida continuamente a violencia doméstica, engaño pederasta y, más recientemente, abuso/violación en su residencia principal. […] La madre biológica, según Sophie, es parte del abuso sexual y lo está fomentando”.

En las imágenes se ve cómo la pequeña le cuenta a su abuela materna cómo el novio de su madre “la toca” e incluso afirma que su mamá siempre está presente cuando eso pasa. Pese a ello la abuela no hace caso a pesar de que le comenta cómo hay sangre en su ropa interior.

La Policía de Frisco comentó lo siguiente ante la difusión de todo: “Ciertamente apreciamos la pasión y la preocupación expresadas por todos en las redes sociales y consideramos que proteger a los niños de nuestra comunidad es una de nuestras mayores responsabilidades. Sin embargo, debido a que es un caso activo, no podemos brindar ningún otro comentario”.

El pasado jueves, la jueza Cynthia Wheless ordenó al prometido de la madre de Sophie que no tuviera contacto con los niños. Wheless programó la vista del caso por la custodia para el 4 de noviembre.

