El estudio también indica que la OMS no le dio el visto bueno a la vacuna cubana Abdala para que sea aplicada en un esquema de tres dosis

México.- Actualmente, en la Ciudad de México, Michoacán, Durango y Veracruz llevan a cabo una campaña para que personas mayores de 18 años se apliquen un refuerzo del biológico cubano Abdala contra el COVID-19.

Sin embargo, recientemente la revista científica The Lancent, publicó el análisis ‘Cuban Abdala vaccine: Effectiveness in preventing severe disease and death from COVID-19 in Havana, Cuba; A cohort study’, el cual revela que dicha vacuna no es eficaz contra variantes del COVID-19 y otras futuras mutaciones.

Lo anterior, a pesar de que se comprobó que tiene hasta un 92.8 por ciento de efectividad contra el virus del SARS-CoV-2, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

¿Qué sí y no protege?

Según el estudio, Abdala no protege de los sublinajes BW.1 y BQ.1, que descienden de la subvariante BA.5, cuyo origen está en ómicron.

En el estudio también se afirma que Adbala protege contra síntomas fuertes del COVID y de la muerte, siempre y cuando se aplique un esquema de tres biológicos. Además, los resultados se analizaron sobre la variante delta.

OMS no le dio el visto bueno

El estudio también señala que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no le dio el visto bueno a la vacuna cubana, ni para esquema de tres dosis ni como refuerzo.

“Abdala como refuerzo no sirve, es de esquema primario. Su eficacia ha sido evaluada bajo el escenario de personas que no tienen ninguna dosis previa de vacuna COVID y con la aplicación de tres dosis de Abdala”.

Por otro lado, Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Medicina 2022, compartió en sus redes sociales una lista de razones por las que no recomienda la aplicación del biológico cubano Abdala.

5 razones por las que no recomiendo la vacuna cubana #Abdala como refuerzo contra la #COVID19

Además, señaló el control de la pandemia en México se sigue haciendo sin el sustento y la asesoría científica adecuada.

