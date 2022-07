La aplicación de la vacuna AntiCovid para niños de 5 a 11 años inicia este lunes 25 de julio, como en ocasiones anteriores la dosis será Pfizer

Guanajuato.- El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez informó que este lunes 25 de julio iniciará la vacunación de menores de 5 a 11 años en otros 5 municipios. La vacuna Pfizer llegará a Pueblo Nuevo, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo y Abasolo.

En todos los municipios habrá un solo punto de aplicación, exceptuando a Pénjamó que tendrá dos, uno en la cabecera y otro en Santa Ana Pacueco.

Se pide que para la aplicación, los padres de familia realicen previamente el registro en línea en la página web: mivacuna.salud.gob.mx

Cabe recordar que debe acudir alguno de los padres o el tutor legal, con documentos de indentidad que posean CURP y llevar impreso el registro en la plataforma. Así mismo es indispensable la cartilla de vacunación nacional.

Los puntos en donde se aplicará la vacuna serán:

Deportiva en Pueblo Nuevo

Complejo Deportivo en Cuerámaro

Centro Gerontológico en Huanímaro

Deportiva Municipal en Pénjamo y el Centro Impulso en Santa Ana Pacueco

Poliforum en Abasolo

Daniel Díaz dijo que, ante el repunte de los casos por la quinta ola, se espera que la vacunación aumente el escudo en los grupos de riesgo. Así se evitaría una situación similar a la presentada en las olas anteriores sin la vacuna.

La vacuna no evita el contagio, pero sí evita que se desarrollen formas graves del virus, e incluso la muerte. No obstante, es indispensable no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas.

Efectos de la vacuna

También insistieron en recordar que tras la vacuna hay varios posibles efectos secundarios como dolor, hinchazón y enrojecimiento en el brazo de la inyección. De igual modo se puede presentar fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, en músculos o artículaciones, e inflamación en ganglios linfáticos.

En caso de alguno de estos síntomas es necesario dar paracetamol y acudir al médico si los síntomas persisten tras dos días.

