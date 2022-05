La 16 zona militar informó a la población que hay vacantes laborales en la sede de Sarabia tanto para hombres como para mujeres

Redacción

Villagrán.-La comandancia de la 16 Zona Militar , con sede en Sarabia informó que hay vacantes para licenciados en Informática e Informática Administrativa, así como para ingenieros en Telemática, Sistemas, Electrónica y Telecomunicaciones.

La oferta está dirigida a hombres y mujeres con deseo de servir a la patria y comprometerse con para defender la soberanía nacional, garantizar la seguridad y prestar apoyo a la población cuando así se requiera.

Vacantes laborales en Sarabia Foto: cortesía

Los requisitos son: ser mexicano por nacimiento; edad mínima 18 y máxima 30 años; estatura mínima para el personal femenino de 1.55 metros y de 1.63 metros para los hombres; acreditar buena salud, buena conducta. También no haber pertenecido a las fuerzas armadas y/o corporación policiaca y no tener tatuajes o perforaciones.

Los interesados deberán presentar los siguientes documentos: acta de nacimiento (no mayor 3 meses); CURP (Nuevo formato); RFC; credencial (INE) ampliada al 200% (3 copias).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses); certificado de estudios secundaria o superior; cartilla del servicio militar nacional (para hombres y mujeres) este liberada o no; E-Firma (antes firma electrónica) y carta de antecedentes no penales. Para mayor información se puede llamar al número telefónico 411-164-30-60.

MJSP