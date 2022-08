La titular del INAH dijo que solo han recibido una solicitud para intervenir una casa en riesgo de derrumbe y negó las acusaciones de PC

María Espino

Guanajuato.-Olga Adriana Hernández Flores, encargada del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Guanajuato, aseguró que en Guanajuato Capital solamente han recibido una solicitud de autorización para intervenir una finca con riesgo de derrumbe.

Asimismo dijo que en todo caso Protección Civil tendría que llevar esos casos de riesgo al instituto, hacer mesas de trabajo. También determinar qué tanto se puede rescatar un inmueble o se debe derrumbar.

Por lo que desmintió lo dicho por el titular de Protección Civil municipal, José Félix Pérez, quien aseguró que el INAH tarda “hasta años” para dar respuesta. Y por ello los propietarios de estos inmuebles no las arreglan.

“Muchas de las que están en zona centro están esperando el permiso del INAH. Pero ya son uno, dos o hasta años para el permiso de remodelación de fachadas o al interior de las mismas…No pueden hacer nada sin la autorización del INAH. Son meses o hasta años que está detenido el tema del INAH y no pueden hacer la remodelación y mucho menos retirar el riesgo”, sostuvo José Félix Pérez.

Protección Civil debe valorar el riesgo de los inmuebles

Incluso Adriana Hernández aseveró que cuando llega al instituto alguna solicitud de demolición de alguna finca que esté bajo su jurisdicción revisan el caso. Sin embargo, reiteró la competencia que tiene Protección Civil municipal en llevar ante el INAH estas situaciones y valorar junto con los expertos la situación.

Proceso que aseveró no ocurre, por lo que negó que el instinto entorpezca la intervención en inmuebles con riesgo de derrumbe.

“Cuando en el instituto llega una solicitud de demolición se va y se revisa. Antes eso debería hacer Protección Civil llevarlos al instituto, hacer esas mesas de trabajo, revisar hasta dónde es peligro y hasta dónde se puede rescatar el inmueble. Pero, hasta ahorita nosotros no hemos recibido ninguna solicitud por parte de Protección Civil en donde nosotros tengamos que dar alguna aprobación y mucho menos que digan que nosotros estamos entorpeciendo si ni siquiera han ingresado nada”, expresó Flores.

Solo han recibido una solicitud

La funcionaria federal precisó que en Guanajuato Capital hasta ahora en temporada de lluvias únicamente un particular ha solicitado autorización para intervenir un inmueble. Asunto del que aseveró el INAH ya dio respuesta y no existe otro caso ingresado ni por un particular ni por Protección Civil municipal.

“Hasta ahora en temporada de lluvias ni un particular en Guanajuato capital ha ingresado, únicamente uno y se ha contestado. Si protección sabe de inmueble en riesgo, entonces que vaya con el propietario y que sea el propietario el que solicité eso. Pero que no sean ellos los que intervengan ni que digan que nosotros estamos bloqueando esas solicitudes o esos permisos”, sentenció Adriana Hernández.

