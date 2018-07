Va ‘Lili’ por 9 preseas

El récord de 50 y 100 metros libres los tiene la nadadora guanajuatense; a sus 27 años de edad acumula experiencia suficiente para seguir destacando

Pablo Ruiz

León.- La nadadora celayense, Liliana Ibáñez, asistirá a sus cuartos y últimos Juegos Centroamericanos, con el gran objetivo será la obtención de nueve metales en el plano individual y relevos.

El récord de 50 y 100 metros libres los tiene la nadadora guanajuatense; a sus 27 años de edad acumula experiencia suficiente para seguir destacando, siendo el inicio del proceso olímpico rumbo a Tokio 2020, donde concluirá su carrera.

“Son mis cuartos Juegos Centroamericanos y yo creo que los últimos, tengo nostalgia, todo lo he hecho por mi estado y mi país. De las doce medallas que tengo quiero aumentarlas, pelearé por nueve medallas; puedo ganarlas o no, pero la entrega no faltará, la competencia está cerrada y todo será mental, hay que tirarle a ganar, para eso entrenamos”, dijo Ibáñez.

Ibáñez indicó que va con la responsabilidad de asumir el liderazgo de la selección de 24 atletas de natación, pues sabe que será el ejemplo a seguir para sus compañeros, por lo que buscará cerrar bien su carrera.

