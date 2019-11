Va Fiscalía tras menor que mató a 4 mujeres

Juan de Dios, el adolescente que el domingo pasado atropelló y causó la muerte de cuatro jovencitas en Cuerámaro, lo hizo con toda la intención de lastimarlas

Cuerámaro.- El adolescente que el domingo atropelló y causó la muerte de cuatro jovencitas en la colonia Los Tepetates, lo hizo con toda la intención de lastimarlas pero fue tanta la saña con la que las embistió, que silenció su voz para siempre.

Así lo arrojaron las investigaciones que desahogó la Fiscalía General del Estado, lo cual ayer motivó que el Juzgado Único del Sistema Acusatorio y Oral Especializado en Justicia para Adolescentes, con sede en Irapuato, emitiera una orden de comparecencia al menor que provocó el deceso de las cuatro jovencitas, identificado como Juan de Dios, de 16 años, dentro de la causa 1A1619-58 –Correo posee copia del requerimiento judicial—.

El citatorio advierte que se trató de un homicidio culposo simple, y establece que el presunto culpable del atropello múltiple debe presentarse en el juzgado el próximo martes 3, a las 10:30 de la mañana.

Sin embargo, desde el pasado lunes toda la familia de Juan de Dios desapareció y desde entonces nadie los ha visto en la localidad, debido al temor de sufrir una agresión.

Ya compareció ante Fiscalía

En un video que la alcaldesa Ana Bueno Macías publicó en sus redes sociales, reveló que el presunto autor del múltiple asesinato compareció ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“En este momento, está en proceso la integración de la carpeta de investigación, he solicitado la atención debida a este caso para que estos hechos no queden impunes”, advierte la panista. Sin embargo, el presunto culpable del deceso de Michel de 15 años, Tere y Rosa –ambas de 13- y Sicri, de 14, no pudo ser detenido al no existir flagrancia, ni una orden judicial.

Aunque la presidenta municipal envió ayer un comunicado para reiterar que su gobierno colaborará con la FGE para esclarecer los hechos, sigue sin aclarar por qué un juez calificador autorizó la liberación del presunto responsable cuando se encontraba en los separos, tras haber arrollado a las cuatro jovencitas.

Crece presión social

A través de un comunicado de prensa, la FGE informó que ya efectuó diversas diligencias y entrevistas, y solicitó al Poder Judicial que expidiera un citatorio contra el joven señalado de provocar la muerte de las cuatro jóvenes, sin especificar si se trata de un delito doloso o culposo.

En el comunicado, la FGE expresó su compromiso total para que se garantice justicia para las víctimas.

Los hechos violencia que se han derivado de este caso, aunado a la intervención de la alcaldesa Ana Bueno que está presionado a la FGE para garantizar la justicia para los familiares de las víctimas, ha provocado temor entre los familiares de Juan y de los abogados que llevan el caso, que incluso han sido objetos de amenazas a través de las redes sociales, según fuentes allegadas al caso.

Con faltas Justificadas

El director de la escuela Balbina Zavala Ramírez, padre del menor que atropelló y mató a las cuatro jovencitas que fallecieron la noche del domingo, se ha ausentado de sus labores gracias a un permiso económico que autorizó la Secretaría de Educación de Guanajuato, derivado de una incapacidad de 14 días que presentó el docente, según se informó este jueves.

Detienen a 23 por disturbios

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el miércoles logró detener a 23 personas que participaron en los disturbios ocurridos luego del sepelio de las jóvenes Michel, Tere, Rosa y Sicri.

En los disturbios, los manifestantes causaron destrozos en el domicilio particular de la alcaldesa Ana Bueno e incendiaron la vivienda de los familiares del menor que presuntamente causó la muerte por atropellamiento de cuatro jovencitas, motivo por el cual se originaron los hechos violentos.

Conforme a los reportes, un aproximado de 500 personas se aglomeraron afuera de la presidencia municipal, para manifestar su inconformidad por la liberación del menor de edad presunto responsable del accidente.

La muchedumbre fue repelida por los elementos de Seguridad Pública, que evitaron que generaran algún tipo de daño al edificio, por lo que el grupo se retiró del lugar para dirigirse hacia la casa de la familia de Juan de Dios.

“Ahí le prendieron fuego a la vivienda utilizando artefactos explosivos caseros, además extrajeron una motocicleta para prenderle fuego. Posteriormente arribaron a la vivienda de la alcaldesa, en donde tornaron su protesta en disturbios violentos, generando grandes destrozos al inmueble y el mobiliario del domicilio”, narra el comunicado.

En el mismo trayecto, los manifestantes causaron diversas lesiones a cuatro policías, incendiaron una motocicleta de policía y causaron destrozos a tres patrullas.

Ante el llamado de auxilio por parte del gobierno municipal de Cuerámaro, la SSPE dispuso del envío inmediato de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, cuyos elementos rápidamente restablecieron la paz y el orden, logrando la captura en el lugar de los hechos de 23 personas, que fueron puestas a disposición del Ministerio Público.

