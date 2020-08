Va Congreso por castigar agresiones al personal médico

Jessica de la Cruz

Guanajuato.- Todavía no termina el año, ni siquiera sale la siguiente cosecha, y los apicultores que exportan su miel a cualquier parte del mundo, ya no tienen miel, ni productos derivados. Este año agotaron las 56 mil toneladas de miel que se tenían en México, todo se vendió a EE. UU., Italia, Alemania y Francia.

José Luis Pérez Chávez, presidente de la empresa Alta Producción Apícola (APA) del Bajío, compartió que a pesar de que la pandemia del virus SARS-CoV2 desencadenó una crisis de salud y económica a nivel mundial, a ellos les generó ventas históricas debido a que se incrementó la demanda por la miel en todo el orbe.

“Se ha vendido mucho producto de las mieles y los propóleos, y ahorita estamos viendo que para la exportación la miel de abeja ya se terminó aquí en México. Teníamos muchísima miel pero ya se terminó, y ya me están pidiendo la miel que viene en unos 20 días”.

El productor añadió que la miel que se vende en el país también está por terminarse, por lo que este año ha sido muy bueno para ellos.

Tan solo para los próximas semanas, enviará un contenedor con 63 barriles (cada barril tiene un peso de 300 kilos) de miel al estado de Texas, y para el mes septiembre está por cerrar un contrato para enviar dos contenedores de miel.

Comentó que uno de los problemas que actualmente enfrentan los apicultores de León, es que la producción de la miel bajó pero la demanda aumentó, por lo que tendrán que invertir en más abejas y colmenas.

Explicó que en la planta de APA, ubicada en la comunidad de Duarte, tienen 400 colmenas pero les dan servicio a varios productores, ya que muchos van y extraen la miel.

“Esta es la última miel que sale del país para exportarla, pero ahorita en 20 días ya tenemos la otra miel, que es la de varados (miel de abeja de la flor de varadus o palo dulce)”, añadió.

Exigen aplicar la ley

A seis meses de que se aprobó la Ley de Protección a las Abejas, de Miel y sus Derivados, las mieles adulteradas o jarabes de miel se mantienen en las ventas.

Apicultores como José Luis Pérez Chávez piden que se aplique la ley, se castigue y se sancione, porque no hay inspectores que ayuden a que no se vendan estos productos que no son “miel”.

‘Endulza’ economía de seis municipios

Guanajuato cuenta con 45 mil colmenas que cada año alcanzan una producción mayor a las 720 toneladas de miel.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, en los municipios de León, San Francisco del Rincón, Purísima de Bustos, Silao, Irapuato y Celaya existen productores certificados por el Programa de Buenas Prácticas en Producción de Miel.

Aunque no se tiene el número total de apicultores que hay en Guanajuato, la Asociación de Apicultores tiene registrados 100 productores agremiados en León, con un estimado de 10 mil colmenas, aunque existen más apicultores que trabajan por cuenta propia.

¿Por qué es tan solicitada?

La demanda de miel se elevó este año en Estados Unidos y Europa debido a su potencial antibacteriano, alivia la tos y el dolor de garganta, además de ayudar a despejar las vías respiratorias, sistema que es el más vulnerable ante la enfermedad de Covid-19.

Es una fuente natural de antioxidantes, ayuda a limpiar las toxinas del cuerpo, contiene proteínas, tiene potencial hidratante, además de alto contenido de fructosa que ayuda acelerar el metabolismo, favorece la digestión y es bueno para tratar heridas y quemaduras.