Utilizarán axiolita para filtrar el agua de fierro y manganeso

Roberto López

San Luis de la Paz.- Dos filtros de la presa Paso de Vaqueros serán llenados con axiolita para que esta limpie el agua de fierro y manganeso antes de que llegue a los hogares. Así lo dijo el titular de la Junta de Agua Potable, Jaime Raúl Muñoz de la Tejera, como una de las acciones para evitar que este año haya desabasto de agua.

El alcalde,Luis Gerardo Sánchez, recordó que entre abril y mayo del 2019, hubo un problema muy grave de desabasto de agua del que tuvieron pedir ayuda a la CEAG y la UNAM.

Confesó que en ese momento, hasta que abrieron la segunda compuerta de la presa, se dieron cuenta que había manganeso, un elemento que causaba un problema de pigmento en la piel y la ropa.

“Decidimos no dejar ir el agua así, eso provocó escasez y ésta provocó el enojo de muchas personas… batallamos mucho, pero después de los estudios, se determinó comprar la axiolita para colocarla en los filtros y que cuando se mandara el agua, el manganeso se quedara filtrado en la axiolita”.

Muñoz de la Tejera responsable del JAPASP, explicó que el problema del agua, lleva a cambiar la forma de tratar y de cuidar el líquido. Dijo que al estar en la parte más alta de la cuenca, los pone en desventaja con otros municipios; además que hay mucho material ferroso.

El año pasado no se quiso mandar el agua con ese elemento manganeso, que aunque no era dañino para la salud, decidieron no mandar el agua así.

Señaló que ya están en el trabajo de colocación de la axiolita, se cambiará el material de los filtros y con cloro, ésta absorberá los minerales que tiene el agua y entregar un líquido de calidad.

Además de esto, abundó, es necesario que la gente entienda que es necesario cuidar el agua, “Cambiar la visión en el manejo del agua, nosotros insistimos en un sistema de captación de agua desde las instituciones hasta los hogares porque ya tenemos problemas de calidad en los pozos profundos”.

El alcalde dijo que estos trabajos buscan concluir antes de los meses de mayor calor, como mayo y junio, porque no se avecina que será un año con mejor precipitación pluvial.

Para la axiolita se invirtieron 300 mil pesos y tienen una vida útil de 10 años.