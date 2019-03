Usuarios saben que Sanatorio Villagrán ‘no es bueno’, pero no hay otra opción

Acuden al hospital pese a anomalías detectadas porque es la única en el municipio que cuenta con mayor número de especialistas

Cecilia Cornejo

Villagrán.- Pese a las irregularidades sanitarias por las que fueron suspendidas el área quirúrgica así como de la sala de expulsión del Sanatorio Villagrán, algunos ciudadanos dijeron seguir acudiendo a esta clínica porque es la única en el municipio que cuenta con mayor número de especialistas, pese a los costos elevados.

Otros ciudadanos coincidieron desconocer las irregularidades del nosocomio; sin embargo pese a ello dijeron que no había otra opción para acudir en caso de alguna emergencia.

Aunque en el municipio existen otras estancias médicas como la unidad médica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Centro de Salud, estos no cuentan con muchos especialistas por lo que gente opta por acudir al Sanatorio Villagrán.

Cabe recordar que a este hospital, ubicado en la zona centro de Villagrán, le hizo una verificación la Secretaría de Salud de Guanajuato, luego de que en este sanatorio privado sucedió una muerte materna.

De manera anónima, tras lo sucedido, denunciaron que este sanatorio presenta diversas irregularidades y no cuenta con las características mínimas requeridas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

Ante esta situación, por segunda ocasión, correo acudió a las instalaciones del Sanatorio Villagrán para obtener su reacción sobre las irregularidades que la clínica presenta; sin embargo empleados del lugar reiteraron que no se encontraba la encargada de la que no proporcionaron nombre y señalaron que no podían dar mayor información.

De manera extraoficial se sabe que la unidad médica tiene una suspensión de actividades para la realización de actos quirúrgicos y obstétricos, e incluso se colocaron sellos de suspensión en el quirófano y en la sala de expulsión; información de la cual tampoco quisieron dar declaración alguna los empleados.

Cabe mencionar que la unidad médica trabaja con insumos y material caduco; desconociendo si ocurra la misma situación con todos los medicamentos que hay en el área de farmacia que se encuentra a un costado del nosocomio que es parte del mismo Sanatorio Villagrán.

MEJZ*