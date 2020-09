Usuario denuncia posible fraude del Simapas

Roberto López

Dolores Hidalgo.- Un usuario del Simapas dio a conocer que recién se dio cuenta que desde hace 5 años, su recibo de agua llega con diferente número de cuenta junto a un cobro alto, lo que cree pudiera ser un fraude. Del Sistema de Agua aseguraron que el cobro le llega más elevado porque su consumo está ligado a cuatro locales comerciales, una alberca y un jardín que pertenecen al quejoso.

Gustavo Martínez Guzmán dijo que desde hace más de 5 años tiene problemas con altos cobros en el recibo del agua. “Yo le he dicho varias veces a los representantes del Sistema que al medidor le está entrando aire y no han hecho caso. El año pasado hablé directamente con Felipe Rayas García, el presidente del sistema y me dijo que me arreglarían a la brevedad. “En octubre del año pasado hablé con David Hernández Horta, del área técnica y él me saca unos mapas y me dice que hay un tapón y que por eso me llega el aire; escarbaron, no lo encontraron y pusieron las dos válvulas expulsoras”.

Gustavo Martínez dijo que del Simapas revisaron que no tuviera fugas y que aun así su consumo de agua, según el recibo, es de mil litros al día.

“Yo no me había fijado que en mi recibo de agua, hay números de cuenta diferentes, uno con terminación 19 que me llega más barato y otro con terminación 18 que me llega más alto. De 300 pesos cuando es menos y hasta mil 800 cuando se eleva el costo”. Dijo que buscará un re embolso del dinero que, asegura, pagó de más.

Beatriz Adriana González González, directora comercial del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Dolores Hidalgo explicó que, en el caso del servicio de Gustavo Martínez Guzmán, quien aparece en el sistema con el RPU (registro Particular de Usuario) 01415070792 “efectivamente recibimos la queja por escrito”

La funcionaria dijo que, de acuerdo a la revisión que hicieron los técnicos es el consumo real que viene en los recibos “no hay anomalía. Se hicieron algunos trabajos técnicos en la zona por el asunto de la presión de aire, pero eso se arregló y hoy funciona bien”.

Dijo que el usuario tiene unos locales comerciales conectados a la toma de ésta casa habitación y reveló que también tiene una alberca, un área de jardín de entre 8 y 10 metros, lo que podría justificar el gasto de agua.

Explicó que los números diferentes en sus recibos, es porque cuando un usuario realiza un contrato nuevo y está en la misma ruta o sector, se recorre y hay que hacer un espacio, por eso se ha movido la cuenta, pero nunca cambia su RPU”.

Advirtió que no se le hará ningún re embolso o ajuste a la facturación porque ya se comprobó que su cobro es justo, que no hay aire en el medidor, que la presión está correcta.

