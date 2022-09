El secretario de educación de Guanajuato, señaló que nadie debe ser discriminado por no usar uniforme en las escuelas

Lourdes Vázquez/ Jonathan Juárez

Guanajuato.- El secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, reiteró que el uniforme escolar no es obligatorio, por lo que en las escuelas no se puede condicionar el acceso a los alumnos si no lo portan; afirmó que en Guanajuato hay total respeto a la libre personalidad de los educandos.

Reiteró que si bien es deseable que los alumnos lleven uniforme como una muy buena práctica porque genera identidad en la comunidad educativa, no es indispensable y tampoco es obligatorio, “esa es la gran diferencia”.

El funcionario estatal afirmó que un alumno puede pasar todo el año escolar sin ir sin el uniforme y no se le tiene que negar el acceso por parte de la escuela.

Respecto a la libre personalidad de los alumnos, Hernández Meza afirmó que hay respeto total por la forma en que se visten los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Atenderán casos de discriminación

Hernández Meza, afirmó que hasta el momento no se ha presentado ninguna queja por parte de los padres de familia, no obstante, dijo que cualquier persona que se siente discriminada por este o cualquier otra razón, estarán atendiendo el caso.

“Estaremos abiertos, precisamente es una de las razones para poder abrir una cédula de registro único de violencia y estaremos atendiéndolo con mucho cuidado (…) no se puede prohibir la entrada en cuestiones de aspecto físico, ni piercing, ni el cabello, ni el color, de ninguna manera”.

El ciclo escolar 2022- 2023 arrancó con un total de 1 millón 666 mil 790 estudiantes que regresaron a sus aulas y que son atendidos por más de 91 mil maestras y maestros.

Esperan que apertura a cabello largo y teñido evite deserción

Uso de uniforme en escuelas

El que se permita que estudiantes puedan asistir a las escuelas con el cabello tenido o largo, servirá para evitar la discriminación, pero también la deserción.

Pero también está en los papás el establecer lineamientos en las familias, expresó la presidenta del consejo de Participación Social en la Educación Municipal, en San Francisco del Rincón, Teresita de Jesús García.

Esto luego de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) manifestará su rechazo a que escuelas nieguen el acceso a alumnos que asistan con el cabello largo o pintado.

“Es parte de no discriminar y de bajar la deserción escolar. El niño va a entrar de todos modos, pero también nosotros como papás debemos ver qué lineamientos les vamos a poner a nuestros hijos”, indicó.

Reconoció que la sociedad mexicana ha presentado cambios, que se espera sean para bien, si se dan con tolerancia y respeto.

Expresó que los hijos viven diferentes etapas mientras se encuentran en su periodo de estudiantes, y todo es parte de la formación.

“Los tiempos están cambiando y esperamos que todo sea para bien. La inclusión en las escuelas es importante”, expresó.

