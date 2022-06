El gobierno talibán impuso el uso obligatorio de la burka y otras medidas que limitan todavía más los derechos y libertades de las mujeres

Redacción

Kabul.- Los talibanes impusieron de nuevo el uso de la burka para las mujeres, así como no salir en público, estudiar o trabajar en compañía de un tutor masculino.

El gobierno talibán ha decretado que en Afganistán el uso obligatorio de la burka; lo anterior ha ocasionado un retroceso de más de 20 años. Por esta razón varios grupos de mujeres han protestado con valentía contra la medida y del menosprecio que han sufrido por años.

Quienes incumpla la medida serán encarceladas o se despedirá a sus parientes varones más cercanos, en caso de ser funcionarios.

VIDEO: About a dozen women chanting "Burqa is not our hijab!" protest in the Afghan capital against the Taliban's new order for women to cover their faces and bodies when in public, ideally with the traditional burqa pic.twitter.com/p6eMQHqS5U