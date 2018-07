Usan redes sociales para denunciar robos

Según el INEGI por cada hurto que se notifica al Ministerio Público hay nueve que no lo hacen, sin embargo lo hacen público en redes sociales

Celaya.- Las personas han optado por denunciar los robos en todas sus modalidades, pero no ante las autoridades competentes, sino ahora lo hacen en las redes sociales. Suben videos o fotografías a Internet sobre cómo roban a los transeúntes, alcantarillas y todo tipo de ilícitos.

Pero en contraste, en la primera mitad del año sólo se han denunciado en el Ministerio Público 54 robos a transeúnte.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hay 34 denuncias por robo con violencia y 20 sin violencia, en total son 54 hurtos los que se han denunciado de enero a junio.

En enero sólo se denunciaron cuatro robos, en febrero 16, en marzo siete, en abril 11, en mayo 10 y en junio seis.

Sin embargo, en las redes sociales es común que los ciudadanos se alertan de los lugares donde están robando o envían videos de cámaras de seguridad donde se aprecia cuando los ciudadanos están siendo asaltados.

Cifras reales

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2017 que realiza el INEGI, la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa es de 93.7%.

Lo que significa, que por cada robo denunciado al menos nueve no son notificados ante el Ministerio Público.

Los principales motivos que llevan a la población a no denunciar son: considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.1% y la desconfianza en la autoridad con 16.5%. Por otras causas se entienden: miedo al agresor, delito de poca importancia, no tenía pruebas y otros motivos, según información del INEGI.

Según las estadísticas del INEGI, muchas personas no denuncian porque del total de averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en el 49% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

