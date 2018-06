Usan Fondo de Contingencia para equipo de seguridad

El director de Obra Pública precisó que en Llanos de Santa Ana se registró uno de los deslaves más severos

María Espino

Guanajuato.- Héctor Morales, titular de Obra Pública, informó que del Fondo de Contingencia, que es de 1 mdp, se comprará equipo de seguridad para garantizar la integridad de los trabajadores que están apoyando en las acciones de prevención, rescate y limpieza de los lugares donde han ocurrido deslaves, derrumbes e inundaciones.

El funcionario municipal detalló que entre los cuerpos de seguridad y las áreas de la administración involucradas en la atención de los percances, se determinó comprar arneses, cuerdas de vida, entre otro equipo de protección, además de rentar maquinaria para atender la zona rural.

El director de Obra Pública precisó que en Llanos de Santa Ana se registró uno de los deslaves más severos, otro en el camino que va a la presa de La Esperanza, mencionó que hay un reporte de deslave en San José de Llanos y un reporte de azolve en la comunidad La Poza. Morales subrayó que ante el panorama trabajan en implementar acciones de prevención ya que se han detectado cinco puntos de riesgo.

Cierran vialidad

Comentó que en la mancha urbana han registrado tres puntos de riesgo: Cerro Trozado, Ex-Estación del Ferrocarril, Plaza de Toros y calle Miguel Hidalgo, bajos Tepetapa; aseguró que hasta el momento no habido algún percance severo, excepto por el deslave que se ha registrado en la parte baja del Puente de Tepetapa en donde dijo que han caído rocas de hasta tres toneladas, por lo que a partir de hoy darán mantenimiento para sacar la vegetación que está empujando las rocas. Subrayó que habrá cierre de vialidad.

Abren paso en puente De San José del Chapín

Respecto al puente de la comunidad de San José del Chapín, en donde esta temporada de lluvias la corriente del río aumenta considerablemente, Héctor Morales mencionó que la gente de este lugar no ha quedado incomunicada, ya que se habilitó el paso peatonal por el puente que está en construcción, aseguró que no hay riesgo de que la estructura que aún no se concluye sea afectada por el paso de la gente ya que aseveró que el cemento ya había secado perfectamente.

