Salamanca.-Todavía no termina el primer mes del año y la cifra de homicidios en el municipio ya alcanzó los 20, 4 de ellos en la comunidad de Valtierrilla, y otros tantos en las colonias Villa Salamanca 400 y Barlovento.

De acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2021 Salamanca cerró con 153 homicidios, 50% menos que en el 2020 que se registraron 315, la mayoría con arma de fuego.

Sin embargo, desde los primeros días del 2022 los hechos violentos, han sorprendido a los salmantinos; hasta el 25 de enero se habían registrado ya 20 homicidios.

Lo anterior ha propiciado nuevamente la intranquilidad principalmente en algunas zonas, como es el caso de la comunidad de Valtierrilla, donde 4 personas perdieron la vida en distintos hechos, seguido de colonias como Villa Salamanca 400 y Barlovento, zonas donde la delincuencia no da tregua a los colonos.

En el caso de Valtierrilla, la comunidad más grande del municipio con 14 mil habitantes, los ciudadanos han solicitado en reiteradas ocasiones mayor vigilancia, y aunque en el sitio se encuentra una caseta fija de policía, esta no funciona de manera permanente.

De igual forma, los recorridos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, a decir de los habitantes, no ha sido suficiente.

“Siempre es lo mismo, es lo que siempre hemos pedido a las autoridades, porque no solo son los muertos, también hay muchos asaltos, pero no se da solución, el año pasado como que se bajaron las balaceras pero este año otra vez a cada rato de oyen, y a hasta en el día andan matando”, señalaron los vecinos.

Los colonos, mencionaron que por la cantidad de habitantes y la actividad económica de la comunidad, es necesario un plan de seguridad para que la tranquilidad regrese a las familias.

En cuanto a las colonias Barlovento y Villa Salamanca 400, que se ubican en la misma zona que Valtierrilla, también son de las más afectadas por la inseguridad, lo que ha ocasionado que varias familias se hayan que cambiado de residencia, y una gran cantidad de viviendas estén en abandono.

“Cuando mencionan nuestra colonia siempre la asocian con un lugar inseguro, los taxis no quieren venir, los repartidores tampoco, y apenas cuando parecía que había una poca tranquilidad otra vez empezaron con los ataques, sí es triste vivir así y michos no tenemos a dónde ir, y tampoco tenemos la vigilancia que nos han prometido, así hemos estado por años y no hay soluciones”.

