Urgen regidores a crear nuevas estrategias para combatir inseguridad

Bárbara Varela de Morena, y Mauricio Hernández, independiente, dieron a conocer que es necesario solucionar el rezago social que incide directamente en el índice delictivo

Roberto Lira

Celaya.- Que el municipio esté por arriba de los índices de inseguridad de la Ciudad de México son indicios de lo que sufre la sociedad día con día lo cual es ocasionado principalmente por la desigualdad económica y social, asimismo, para combatir esta situación se deben atender los rezagos sociales y nuevas estrategias, señalaron los regidores de oposición Bárbara Varela de Morena y Mauricio Hernández Mendoza, independiente.

Durante el primer bimestre del año Celaya acumuló mil 525 carpetas de investigación por diferentes tipos de robo –a comercio, transeúnte, casa-habitación, autopartes y vehículo—, que lo colocan en la segunda posición entre las ciudades más pobladas del país, con una tasa de 30.9 denuncias por cada 10 mil habitantes, por encima de la Ciudad de México.

El regidor independiente señaló que estos números reflejan una realidad del ambiente de inseguridad que viven los celayenses, no sólo en las últimas semanas, sino desde años atrás, pero se ha venido profundizando tras la dinámica del combate al crimen organizado.

“No es que existan más hechos delictivos en Celaya que en otras grandes ciudades, sino que se está midiendo una taza de cada 10 mil habitantes, donde efectivamente, medido de esa forma, Celaya supera ya a la urbe más importante del país, que es la Ciudad de México. Creo que al final siguen siendo indicativos y siguen diagnósticos de lo que la sociedad, más allá de los números, sufrimos día con día en las calles.

“De lo que los celayenses hemos venido acumulando a nivel de dolor, de tensión, incluso de una paranoia colectiva, de una paranoia social que se siente en las calles. Hoy es triste caminar por Celaya a las ocho de la noche y ver nuestras calles vacías, a las familias encerradas, ver que por las tardes lo niños no pueden apropiarse de los espacios públicos y todo ello nos debe motivar a las autoridades a no claudicar”, señaló el edil.

Destacó que la situación que vive el municipio es preocupante y se deben generar estrategias que den resultados a corto plazo, enfatizando que por lo pronto se han cambiado algunas de las acciones municipales incrementado la presencia de la Policía Municipal a través de la Policía Auxiliar.

Enfatizó que por parte del Estado se está atacando directamente al grupo delictivo que opera en Santa Rosa de Lima, Villagrán, y por la Federación la llegada de nuevos elementos del Ejército y la Policía Federal.

Políticas públicas no atienden el problema de fondo

La regidora Bárbara Varela Rosales señaló que es evidente el crecimiento de los robos en el municipio, situación que va a la alza por la falta de voluntad de las autoridades locales.

“Nos damos cuenta de que los robos están a la orden del día, evidentemente diariamente vemos reportes de autos, de camionetas, incluso el mismo personal del municipio ha sido víctima de estos delitos, el expresidente, dos diputados, es un hecho innegable; más bien ha sido un tema que no ha habido la voluntad de ponerse a trabajar en esto, yo espero que este trienio sea distinto. Lo que se tiene que atender es el origen de fondo que tiene que ver con las grandes desigualdades sociales y económicas que tenemos en Guanajuato y aquí en Celaya”, señaló la regidora.

Destacó que estas desigualdades se ven reflejadas en el índice de seguridad y delitos, sin embargo considera que las actuales políticas públicas del municipio no están atendiendo el problema de fondo.

“Yo no he visto, en el sentido de atender desigualdades económicas y sociales me parece que yo no he visto acciones al respecto, incluso en el programa de trabajo no hay una transversalización de políticas para sanar el tejido social, eliminar estas desigualdades económicas y sociales”, enfatizó.

Dijo que podrá venir el Ejército o la Marina a armar a la Policía, pero la gente vive la necesidad económica y se le tiene que ofrecer otras opciones diferentes a la delincuencia que les ofrecen ganancias muy superiores a un salario mínimo.

MEJZ*

