Sus familiares urgen justicia para Viviana luego de que entregaran su cuerpo con golpes en los senos, cabeza y piernas

Redacción

Juventino Rosas.- La familia de Viviana ‘N’ de 16 años exige justicia por la muerte de la menor.

Esto luego de que, aparentemente, fue detenida por Agentes de Investigación Criminal (AIC) el pasado 16 de marzo y su madre la encontró muerta después de varios días, por lo que exige justicia para Viviana.

La madre de la menor acusa que hay irregularidades en el proceso, pues de su hija le entregaron el cuerpo con golpes en los senos, cabeza y piernas. Su muerte derivó de un disparo.

Además, los hechos ocurrieron en Juventino Rosas y el cuerpo de la menor se lo entregaron en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Guanajuato, cuando debieron trasladarlo a Celaya.

El caso de Viviana

La madre de Viviana platicó que el día 16 de marzo, alrededor de las 17:30 horas, su hija y su novio salieron de su casa ubicada en San José de Manantiales en Juventino Rosas.

Se fueron a bordo de su camioneta y fue entonces que los Agentes de Investigación Criminal los abordaron y se inició una persecución.

Presuntamente les dieron alcance en la comunidad de Franco Tavera, hasta ese momento presuntamente ambos estaban lesionados.

A él lo trasladaron a un hospital donde aún se recupera, pero a su hija se le perdió el rastro.

“Se salen de la casa, se van. Llegando a Franco Tavera la gente me dice que los balacean, pero desafortunadamente tienen miedo y no alzan la voz. Yo no me voy a poner con Sansón a las patadas porque sé que nunca les voy a ganar, pero a mí lo que me puede, fue lo que le hicieron a mi hija. A ella la balacean, le pegan, la martirizaron. Al muchacho se lo llevan a un hospital y le dicen que a ella se la van a llevar a otro, pero resulta que según los de la Fiscalía su cuerpo fue encontrado en un camino de terracería, pero en Villagrán y la camioneta la encontraron en la autopista.

“No me cuadra lo que dicen. ¿Cómo es que a él lo encuentran en un lado, a ella en otro y la camioneta en la autopista cuando ellos iban juntos?”, mencionó.

Foto: Correo

La búsqueda

La señora platicó que, después de que ocurrió el incidente, ese mismo día ella habló al 911 para preguntar si se supo de alguna balacera en la zona de Juventino Rosas o si tenían información de su hija.

También fue al Ministerio Público de Juventino Rosas, a los separos de barandilla ubicados en la calle Pípila y a la Comandancia Norte en Celaya.

De igual manera, también acudió a hospitales, pero en todos lados le dijeron que no estaba y que no sabían nada de ella.

Después de recurrir a varios sitios y pedir la asesoría de familiares y amigos, se decidió a ir a preguntar personalmente a la Fiscalía General del Estado en Guanajuato.

Primero le dijeron que estaba detenida. Tras un rato, le corroboraron que su hija estaba sin vida y ya en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

A partir de ahí su vida dio un giro, pues no imaginó encontrar a su hija sin vida.

Foto: Archivo

Un caso lleno de irregularidades

Ahí le comenzaron a brotar muchas dudas, pues no le permitieron ver el cuerpo.

Sólo le mostraron fotos y no le dijeron la causa de la muerte. Sólo le manifestaron que tenía signos de violencia.

Fue hasta que su cuerpo fue entregado a la funeraria cuando se enteró de las condiciones físicas en que estaba la menor.

El novio de su hija le contó que la chica llevaba un balazo en el hombro, al parecer un rozón.

Al momento de ser detenidos se los llevaron a distintos lugares. Sin embargo, en el certificado de defunción dice que la causa de la muerte fue por traumatismo raquimedular.

Foto: Archivo

“¡Hay muchas inconsistencias! El certificado médico dice que la causa de muerte es traumatismo raquimedular secundaria disparado por arma de fuego. O sea que llevaba un balazo en la espalda, pero los de la funeraria me dijeron que el balazo lo trae en la nuca. En el certificado dice que fue encontrada en un camino de terracería de la comunidad de Franco Tavera a Torrecillas, que ahí la encontraron tirada, pero el muchacho dice que a él se lo llevaron en una camioneta y a ella en otra y que sólo llevaba un rozón. Luego la camioneta en la que mi hija iba con su novio la encontraron hasta la autopista”.

La mujer acusa que los hechos sucedieron en Franco Tavera, en una zona que conocen como la Fresnada en Juventino Rosas, pero el cuerpo de la joven apareció en un predio de Villagrán.

De ahí le surgió la duda de porqué, si el hecho ocurrió en Villagrán, se llevaron el cuerpo a Guanajuato y no dieron parte a la Fiscalía Regional con sede en Celaya.

“Mi inconformidad es que pido verla y me la muestran detrás de una ventana. Ellos me dijeron que ellos dispararon y que los policías tuvieron que repeler la agresión, pero ellos no traían armas. Yo lo que exijo es justicia, mi hija era una niña. Tenía 16 años”, dijo.

Viviana tenía 16 años, era noble y no se metía con nadie, platicó su madre, por lo que lo único que pide es que se aclare la situación y que haya justicia.

Foto: Correo

Exigen justicia

Este sábado fue la misa de cuerpo presente en su natal San José de Manantiales y el sepelio en el Panteón de Juventino Rosas, en donde frente a su tumba, su madre, familia y amigos exigieron justicia.

Aseveraron que hay muchas irregularidades y exigen justicia para Viviana.

Piden que la Fiscalía General del Estado aclare el caso pues a la menor de 16 años.

“Se la llevaron los ministeriales. La gente me dice que se hizo una persecución y que los GERIS les iban disparando en la persecución”.

También acusó que a su domicilio ingresaron Agentes de Investigación Criminal que se llevaron dinero, el teléfono de Viviana, un reloj y otras pertenencias.

Al término del sepelio se dirigió a los presentes y les pidió que la apoyen en pedir justicia y a su vez que no tengan miedo y levanten la voz.

Agradeció que aunque sin vida, encontró a su hija, pues hay decenas de historias en que las jóvenes desaparecen y no se vuelve a saber de ellas.

“Gracias Dios yo me moví y aquí está mi hija (y señala la tumba de Viviana). La encontré. Si no me muevo hasta allá tal vez no la hubiera encontrado nunca. Ya sé a dónde voy a venirle a llorar, a ponerle flores. Cuantas niñas se quedan por allá mientras que el gobierno abusa de su poder”, señaló.