Urgen Javier Corral y Madero a una nueva dirigencia panista

El periodo de Anaya termina a fines del 2018, consideran inadecuado que vuelva a ocupar la presidencia del partido

Reforma

CDMX.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y el exdirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, urgieron cambios en la dirigencia del blanquiazul.

El PAN está llamado a redefinir su futuro y a sacudirse, de una vez por todas, los lastres que lo desdibujan ante el país” Javier Corral, Presidente de Chihuahua

Tras la derrota en los comicios, Corral propuso emprender la reestructuración de su partido.

Con Ricardo Anaya como abanderado presidencial, agregó Corral, el PAN sufrió su mayor derrota en 24 años. Por ello, consideró, Anaya no debe retomar el liderazgo del panismo.

“El PAN está llamado a ser un opositor inteligente, moderno, y ser el vértice de resistencia democrática en el que se puedan impulsar reformas en materia del nuevo federalismo”, planteó.

A finales de 2017, Anaya solicitó licencia como cabeza del CEN, para disputar la candidatura presidencial del Frente. Su periodo como presidente del blanquiazul termina a fines de 2018.

Y Madero consideró inadecuado que el queretano vuelva a ocupar la presidencia nacional panista.

“Ricardo debe entender su ubicación en este nuevo contexto: él debe formar parte del proyecto de futuro, pero no debe encabezarlo. Debemos, entre todos, construir un proyecto colegiado y no unipersonal. Él debe formar parte, sin duda, pero no aspirar a sostener un control excluyente que nos debilita y nos confronta”.

Si Anaya insiste en regresar a la presidencia del PAN, advirtió, se expone a un desgaste personal que debilitaría al partido. “El PAN debe construir un liderazgo incluyente, plural, colegiado, que sepa y pueda incluir a todos”.

Damián Zepeda, “presidente en funciones”, dijo que respetará la decisión de Anaya, “fue un buen dirigente, un gran candidato y, en el proyecto que él tenga, contará con mi voto como amigo y como panista”.

Aflora en el PRI puja por líder Tras la peor derrota electoral de su historia, en el PRI inició el jaloneo por el relevo o la permanencia de René Juárez Cisneros como dirigente nacional del tricolor. El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, llamó a reconstruir el partido y pidió que el presidente sea elegido por el voto directo de los militantes. “No podemos pretender vivir en democracia si no somos capaces de practicarla al interior. Vamos a impulsar en la próxima Asamblea Nacional el que la consulta directa sea el único procedimiento para designar dirigentes y candidatos en todos los niveles del PRI”, tuiteó. Para el exmandatario, en la nueva etapa se debe poner fin a las vacas sagradas y atender la voz de los militantes. “La militancia se construye desde los cimientos, desde el trabajo en los seccionales, en los municipios, en los distritos y en los estados”. César Augusto Santiago, ex diputado federal y ex integrante del CEN tricolor, exigió a Juárez y a Enrique Ochoa, ex dirigente del partido, rendir cuentas por la debacle del PRI.

RC