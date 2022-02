El Registro Estatal de Deudores Alimentarios es necesario para garantizar el derecho a alimentos a niños, niñas y adolescentes señaló Yulma Rocha

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Hasta el momento, no se ha modificado el reglamento del Registro Público de la Propiedad. Por ello, no se puede expedir el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

En enero venció el plazo aprobado por el Congreso del Estado, señaló la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Yulma Rocha Aguilar.

Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Gobierno para que se hagan las adecuaciones legales correspondientes.

Buscan garantizar el derecho a alimentos a niños, niñas y adolescentes con el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

“Ya se pasó los términos que marca el decreto (120 días) y ésta es una reforma fundamental (…). Este es un mecanismo no solamente jurídico, sino de presión social para obligar a esos padres irresponsables y olvidadizos de que tienen una responsabilidad con sus hijos”.

Fue el 21 de junio del 2021 cuando el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Civil para la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

El Registro Estatal de Deudores Alimentarios incluirá a todos aquellos que no hayan dado la pensión alimenticia a sus hijos en un periodo de 90 días sin causa justificada.

Alarma crisis en México

Por dar algunas cifras, la legisladora recordó que en México 3 de 4 niños y adolescentes de padres separados reciben el apoyo económico de sus madres. Sin embargo, la obligación de dar alimentos es tanto del padre como de las madres.

En el país hay cerca de 30 millones de madres solteras, de las cuales cerca del 20% son mujeres jefas de familia. Son las únicas responsables del cuidado y alimentación de sus hijos.

“Hoy estamos viendo que una gran mayoría de hombres no están asumiendo su responsabilidad. Las mujeres tienen que pasar un proceso tortuoso para solicitar una pensión alimenticia no para ellas, sino el derecho es para los niños. Nos encontramos con recovecos jurídicos o trampas que utilizan los abogados o padres olvidadizos irresponsables para evitar dar la pensión alimenticia para cambiarse de trabajo o no registrarlo adecuadamente ante la autoridad”.

Dijo que, por este tipo de situaciones, muchas de las mujeres terminan desistiendo de solicitar la pensión alimenticia. Por ello es urgente el Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

Se encuentran en un proceso judicial tortuoso y burocrático y que en muchas ocasiones va acompañado de amenazas.

“El que exista un Registro Estatal de Deudores Alimentarios es un mensaje claro de que se tiene que garantizar primero los derechos de niñas, niños y adolescentes. En este caso de alimentos, por eso la importancia de que ya se publiquen las adecuaciones al reglamento y que en lo inmediato se proceda a la creación del registro”.