Urgen habitantes de La Cieniguita su puente

Staff*

Estado.- Vecinos de comunidades y fraccionamientos cercanos al puente de La Cieneguita se manifestaron hoy con la intención de empezar a trabajar ellos mismos para recuperar esta vía que comunica a San Miguel con la carretera a Guanajuato. Elementos de Protección Civil llegaron al lugar para explicarles la complejidad de la obra y para comprometerse que hoy iniciarán con los trabajos de limpieza para que el puente esté listo lo más pronto posible.

Ese día me tuve que salir en la madrugada con mis dos niños, porque el agua empezó a meterse a la casa, cuando salimos casi me llegaba a las rodillas, en la mañana que regresé por algunas cosas, los vecinos me ayudaron pero me dijeron que mi estufa y mi refrigerador ya estaban nadando”

Tere, Vecina de Mexicanos