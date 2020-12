Yadira Cárdenas

Salamanca.- Urgen seguridad los comerciantes del centro histórico, en dos semanas se han registrado tres asaltos y la agresión a balazos la tarde noche de este martes a dos jóvenes en un local a unos metros del jardín principal.

Los comerciantes de esta zona lamentaron que justo en esta temporada que comienzan a observar un incremento en sus ventas la delincuencia afecte y aleje a los clientes, como en el caso de la tarde del martes, que tuvieron que correr para resguardarse al escuchar las detonaciones por arma de fuego y los comercios de la calle Tomasa Esteves tuvieron que cerrar rápidamente sus cortinas.

“Las cosas no han estado bien y yo creo que no nada más aquí en el centro histórico, porque hemos escuchado de asaltos en comercios de otras zonas, pero en el caso de aquí hemos visto en las últimas semanas desde el robo de las bancas en el Andador Revolución y en las últimas dos semanas hemos sabido de tres asaltos de compañeros, entonces definitivamente las cosas no están bien y eso deja en claro que no hay suficiente seguridad”, comentó uno de los comerciantes.

Otro de los locatarios dedicado a la venta de calzado señaló que desde el pasado fin de semana se incrementó el número de clientes debido al pago de aguinaldos y otras prestaciones, pero también un aumento de hechos delictivos que los afectan directa e indirectamente, “también cerca hay varios bancos, y en este tiempo se mueve más dinero por eso es necesario que haya policía de manera fija y caminando por todas las calles, patrullando a toda hora por n la zona”.

Mencionaron que ellos han extremado precauciones con cámaras de video vigilancia o algunas rejas y alarmas, pero esto no les garantiza mucho y no cuentan con recursos para la contratación de seguridad privada, además que en estas calles existen cámaras del sistema de emergencias 911 y podrían detectar a personas sospechosas rondando los comercios, “solo esperemos que después de lo que pasó el martes se ponga más atención, porque pudo haber más gente lastimada, había gente en los comercios cercanos”.

