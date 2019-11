Urgen atender desapariciones

Exhiben carencias y fallas en las carpetas de investigación; señalan revictimización para familiares durante búsqueda. Especialistas ofrecieron ayer un foro donde analizaron el trabajo de la Fiscalía

Anna Maciel / Óscar Jiménez

Irapuato.- A partir de los casos de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, especialistas de diversos rubros que van desde el periodístico hasta el de parentesco con las víctimas, pidieron que se revise el quehacer de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como las aristas que forman parte de las ‘soluciones’ a dichos delitos.

A la par de que se trabajan leyes en el congreso, la encomienda ciudadana sigue apuntando a la mejora en las metodologías de la fiscalía para con las carpetas de investigación de personas desaparecidas. Y es que, a decir por José Gutiérrez, de la Red Internacional de Criminología, mediante una ponencia titulada ‘Análisis de las investigaciones de la Fiscalía de Guanajuato en casos de violencia’, la forma de ‘armar’ una carpeta de una persona desaparecida, no siempre tiene un procedimiento correcto, por lo que en muchas ocasiones se tipifica como ‘no localizado’, lo que provoca que las cifras oficiales cambien y se presenten de distinta manera.

“Hoy a casi 300 días, no conocemos ningún mecanismo de evaluación a Carlos Zamarripa (fiscal general de Guanajuato). Necesitamos un cambio estructural en Guanajuato, porque nos reportan 11 casos de personas desaparecidas cuando otros conteos mencionan hasta 2 mil”, señaló Gutiérrez durante su ponencia en el Foro enfocado a la violencia y la desaparición de personas en la entidad, donde también hizo hincapié en que la problemática no sólo está en la ‘cabeza’ de la FGE, sino en todos los niveles.

En un ejercicio habitual, José Gutiérrez ha comprobado sus argumentos a partir de un análisis a carpetas de investigación trabajadas por la fiscalía, en donde con ‘señas’ en color ha marcado diversos errores en metodologías durante el trabajo de investigación.

“Les estamos fallando a los desaparecidos (…) son las familias las que investigan más no la Fiscalía”, señaló José, que también pidió se revise el actuar, la capacitación y los mecanismos de los cuerpos policiales en diversos ámbitos, porque en muchas de las ocasiones son el primer contacto con familiares.

Por su parte la periodista Marcela Turati reflejó el rol tan importante que hacen las madres de cada uno de los desaparecidos, que abren el dialogo, la exigencia y que se convierten sin saberlo en una luz dentro de este oscuro túnel.

Al mismo tiempo si hay alguna luz en medio de esta violencia, son estas mamás, son estas mujeres, mujeres que nos enseñan. La violencia nos deja descolocados, pero están esas mujeres cambiando leyes, protestando, yendo al extranjero, hablando para que en México se reconozca que hay una guerra o muchas guerras y si hemos avanzando en estos años es gracias a ellas, ver que no son víctimas que se quedaron en su casa a llorar, sino que salieron de su cada a luchar y lucharon por todos, por sus hijos y los de otras”, manifestó.

‘No localizados’ y no “desaparecidos”

Lamentablemente tanto padres, como asociaciones coinciden en el que el estado está más preocupado en cuidar las estadísticas que en resolver los casos que están paralizados, en los que gran parte de ellos se reportan como “No localizados”, esto en la explicación de los criminólogos y expertos en leyes representa:

“Las personas están siendo reportadas como no localizadas, no como no desaparecidas, esto en dos formas hace que como estado no te pegue en las estadísticas y a su vez no te obliga a llevar las diligencias que tú necesitas para llevar a cabo las investigaciones”

Mientras que para la señora Sandra madre de Ramona joven desaparecida desde hace dos años, situación en la que se encuentra su hija desde hace dos años es: “Estar como no localizada es como que ya no quiere ser encontrada, así lo ve la fiscalía”.

