Urgen al IEEG para que presione al Congreso local por reformas

Nayeli García

Irapuato.- El representante del colectivo ‘A Tu Encuentro’, José Gutiérrez consideró que el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, no puede pretender ‘tapar el sol con un dedo’ con un informe triunfalista que no refleja la realidad que se está viviendo en Guanajuato, con el tema de las personas desaparecidas.

Ante la ausencia de datos sobre los ‘desaparecidos’ de Guanajuato, José Gutiérrez dijo entender que desde hace poco tiempo se empezó a destapar el problema de las personas desaparecidas, y consideró que es algo grave de que no se quiera hablar del tema y no se plasme en su informe.

“No vemos (…) una intención de hablar de lo que está mal en el estado, sino que su informe es muy triunfalista, que sólo habla de los sucesos positivos y es un error, cuando se vive en el estado más violento de todo el país, se espera que el fiscal hable más de la situación que se está viviendo porque se no se puede tapar el sol con un dedo, entonces sí nos preocupa más”, señaló.

José dijo que el problema de los desaparecidos va a continuar si no se toma en serio y se quiere ver solo lo positivo, y es que el activista mencionó que en el informe sí se habla de las ‘Alerta Amber’, cuando se ha dicho desde hace mucho que estas alertas no solo se trata de ver cuántas se activan, sino del tiempo que se tarda en hacerlo, pues entre más rápido se active es mejor.

No sabe cuándo regresará

El también fundador del colectivo ‘Sembrando Comunidad’, quien se mantiene fuera del estado luego de haber recibido amenazas de muerte, comentó que no ha tenido ningún nuevo acercamiento con el fiscal general ni siquiera para conocer el avance de su propia denuncia, de la que se enteró por medio de los medios de comunicación y en declaración del propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mientras tanto no sabe si podrá o no regresar a Guanajuato.

“Nosotros no tenemos información de nada, nosotros que somos los que denunciamos no tenemos información y conmigo no se han contactado nadie de la Fiscalía, a mi compañera se le envió un mensaje de texto para ver lo del representante legal, y de los comentarios que hizo el gobernador nosotros no tenemos información”, compartió.