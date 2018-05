Urge saneamiento en dren al norte de la ciudad

Los vecinos piden limpieza por plaga de insectos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas y Las Américas piden la limpieza del dren ‘sardinas’ que atraviesa la zona, debido a que la cantidad de hierba y el lirio que hay en el cauce han provocado plagas de moscos que se pueden convertir en un problema de salud.

Los habitantes de las mencionadas colonias ubicadas al norte del municipio denunciaron que desde hace varios meses han solicitado la limpieza del dren ‘sardinas’ en el tramo que pasa frente a sus viviendas, debido a que el problema del lirio ha ido en aumento y con ello las plagas de insectos, sin embargo pocas veces se le ha dado mantenimiento y la última ocasión fue aproximadamente hace un año.

Milagros García, habitante de la zona, mencionó que los moscos que se generan en el cauce entran a las viviendas y a pesar de tomar medidas para evitar molestias como aplicar insecticidas o repelentes esto no remedia la situación que afecta principalmente a los menores por las picaduras, “y luego aparte el calor, no podemos dejar las ventanas abiertas, no estamos hablando de unos cuantos moscos, son cientos que hasta se pegan en la cara, es una verdadera molestia, además que tenemos temor que se genere una enfermedad, ojalá nos hagan caso y vengan a limpiar y fumigar”.

Al respecto el director de Protección Civil, Héctor Hernández de la Mancha, informó que la limpieza de este cauce está dentro de las acciones preventivas para la época de lluvias, programa que se realiza en coordinación con el Distrito de Riego 011, el módulo de riego Salamanca y en su caso la Comisión Nacional del Agua (Conagua).