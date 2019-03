Urge Samuel Ugalde a cubrir plazas vacantes en Policía Preventiva

Aunque ya hay 50 expedientes en el Centro de Control y Confianza, falta también trabajar en la homologación de salarios para acceder a una base o aumento de plazas

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, informó que se envió al Centro de Control y Confianza 50 expedientes de aspirantes a policías para cubrir un total de 14 plazas vacantes actualmente en la Policía Preventiva.

A la par, el funcionario municipal señaló que se trabaja en la homologación de los salarios para los policías, por lo que a través del recurso destinado al municipio de los programas de fortalecimiento a la seguridad tanto federal como estatal se dará el incremento, el cual dijo será retroactivo al mes de enero.

“No sólo es incrementarles el 4%, sino el 5% para llegar a un incremento total del 10% que está autorizado tanto en el recurso del Fortaseg como en el de Fortalecimiento de Seguridad Estatal (…) y una vez que se tengan esas condiciones laborales y sustentabilidad de nuestros elementos con buena prestación vamos a ver la solicitud de más plazas a la Comisión de Seguridad”, precisó.

Cubrir vacantes: tarea urgente

Respecto a la cobertura de plazas vacantes, Ugalde señaló que se han acercado personas de otras instituciones de seguridad, sin embargo, se está a la espera de las validaciones y que cuentan con los exámenes respectivos por parte del Centro Estatal de Control y Confianza.

“Estamos en ese estatus, generando no solamente las que podamos cubrir sino también para tener una base, se requiere contar con esas personas, ya que si no cubrimos las plazas vacantes, no podemos solicitar o pedir un aumento de plazas”, señaló.

Aunque afirmó que no se tiene una fecha determinada para poder cubrir las vacantes, sí dijo que esto tiene que ser lo más pronto posible.

nd