Urge retomar proyecto para atención a los animales

Salamanca. – A unos 17 kilómetros al norte de la cabecera municipal, a la orilla de la carretera de la comunidad El Estanco, se observa como Angélica Robles Cabrera, estudiante de tercer grado del SABES de esa comunidad, presta su teléfono y ayuda a su hermano Alonso y sus vecinitas Fátima y Monserrat del primer grado de la telesecundaria 655 de la comunidad de La Campana para que reciban sus clases.

De fondo el caserío y las laderas del cerro; de la bocina del celular la voz del maestro de la telesecundaria del grupo de primer grado, Armando Guerrero García, que se mezcla con los sonidos de la zona, con eufonía que genera el paso del agua por el río Temascatió que pasa a un costado.

Aquí no hay adversidades, dificultades o trabas, solo compromiso para sacar adelante a como dé lugar este ciclo escolar 2020-201.

La alumna de tercer grado de bachillerato dice que estos estudiantes le pidieron ayuda porque ellos no manejan las aplicaciones, las que puedan utilizar porque: “aquí pusieron antenas, pero nosotros tenemos que comprar tarjetas, nos duran 5 horas, pero a veces fallan y se dificulta trabajar con ellos. En el caso de la televisión sí se ven los canales, pero seguiremos apoyándoles porque sí necesitan a sus maestros; tenemos que ayudarles; igual cuando nosotros no sabemos le pedimos ayuda al compañero”, dice mientras con mucha paciencia explica la nueva forma de recibir clases a los estudiantes de primer ingreso a la secundaria.

Correo pudo platicar con el profesor Armando Guerrero García, maestro de la telesecundaria 655, de la comunidad de La Campana, quien dijo que para mantener la sana distancia, pero para cumplir con la formación académica de los alumnos se ha implementado el uso del WhatsApp, porque en esa zona no hay señal de teléfono: “afortunadamente contratamos a una persona que pudiera enviar la señal de internet y las personas de esta zona tengan el acceso, afortunadamente podemos usarlo y tener acercamiento con los muchachos”.

Dijo: “Hemos tenido la fortuna de contactar a los papás, estamos comprometidos con sus hijos y se apoyan entre ellos; además de que utilizamos Microsoft teams, plataforma que facilitó la Secretaría de Educación para estar el contacto con los alumnos”.

Precisó que: “tiene 18 alumnos; éste miércoles 6 se conectaron y les estoy preguntando cómo van con sus actividades, sí tienen dudas y les comparto lo que van a utilizar posteriormente, servicios de caligrafía, vídeos de consulta y muchos otros más”.

Recordó que: “en una jornada de inicio del ciclo escolar sí pudo contactar a sus 18 alumnos; “las maestros de segundo y tercero también han podido comunicarse, porque previo a ellos se estuvieron comunicando con autoridades de la comunidad como delegados y padres de familia de la asociación y otros padres comprometidos con la educación de los niños de esta zona y se ha logrado iniciar el ciclo escolar conforme a los planeado”.

Luego aprovechó para hacer un llamado para conservar esta área natural protegida, que en este momento de la pandemia del COVID19 no se permita las visitas de día de campo; pero sobre todo que aquellos que llegan hasta esas comunidades no tiren basura porque están contaminando el entorno, de hacerlo habrá focos de infección, en lo que es este momento es un ambiente sano

Cañada de Ortega, sin señal

Cristina Yáñez, madre de familia de Dulce, Lizbeth y Guadalupe, dos en preescolar y uno en tercer grado de primaria, admite que sus hijos no han podido recibir sus clases: “las televisiones no agarran la señal, las maestras mandan actividades a los niños, pero no nos llega porque no hay señal, tengo que salir de mi casa a buscar la señal, por eso vengo con mi mamá a ver si hay un poco más de señal, pero tampoco, sigo batallando”.

La madre de familia admite en este tercer día de clases no ha podido conectarse con los maestros, donde yo vivo en Cañada de Ortega, no hay señal de nada, tengo que caminar para buscar algo de la señal; lo que tendré que hacer es poner sky para que nos llegue la señal.

Mesa de Aguirre, alumnos trabajan en cuadernillos

Roberto Carlos Islas Juárez, estudiante de tercer grado de la telesecundaria 911 de la comunidad de El Huaricho, dijo que el inicio de clases el maestro les dejó trabajo en cuadernillos y se tienen para entregarlo hasta el 9 de septiembre: “ahorita en la casa todos estamos haciendo lo que nos dijo; cuando lo terminemos, nos dará otros trabajos”.

