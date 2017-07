Consejo Estatal del PRI, urgente: Ortiz

Debe renovarse a más tardar el 30 de julio, señala la delegada tricolor; ganar en el estado, el objetivo

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- El PRI en el estado tiene como tarea inmediata la renovación de su Consejo Político Estatal, lo cual debe de concretarse a más tardar el 30 de julio, informó Graciela Ortiz González, delegada de CEN de ese partido.

“Lo que tenemos que renovar urgentemente es el Consejo Político Estatal porque su vigencia está vencida desde 2015”, reveló.

Comentó que este órgano lo integran 600 priistas titulares y 600 suplentes, y su renovación es la tarea prioritaria del partido. Comentó que estatutariamente se puede conformar mediante una planilla o por estructuras territoriales.

En conferencia de prensa, la delegada dijo que llega a sumarse a los trabajos de los priistas guanajuatenses para ganar el estado en 2018 con dos tareas fundamentales: trabajar en reforzar la estructura interna del partido y posteriormente en el proceso legal para las elecciones constitucionales.

Enfatizó que la elección no la gana una sola persona, sino todo un equipo, “veo a los priistas guanajuatenses con muchas ganas de ponerse a trabajar para recuperar Guanajuato” en el 2018.

La priista insistió en que todos tienen que ponerse a trabajar con ese fin porque “el propósito superior es ganar Guanajuato”.

“A poner orden”

“Pero fundamentalmente lo que venimos a hacer es poner orden en casa, y en casa ponernos de acuerdo cómo vamos a atender esa elección que es fundamental, no sólo para la vida de los guanajuatenses”, dijo Graciela Ortiz González.

Aclaró que no es que haya encontrado “desordenado” al partido, sino que todos los grupos políticos buscan un espacio para tener vigencia y esta búsqueda tiene que tener un orden. “A eso me refiero con poner orden, no lo encontré desordenado, sino que hay que poner a trabajar a todas esas corrientes y a todos esos grupos en pos de un solo propósito que es ganar Guanajuato, y para ganar Guanajuato tenemos que tener una estrategia en la que cada quien tenga una tarea, una asignación, esa es la organización a la que me refiero”.

Sobre qué hará con las inconformidades de otros grupos políticos fuera de la dirigencia estatal del PRI, Graciela Ortiz reiteró: ponerlos a trabajar.

“El tiempo de ponernos a trabajar para lograr el propósito de conquistar, de recuperar Guanajuato ya llegó y en ese tiempo no hay cabida más que para las tareas que debemos llevar a cabo. La inclusión la garantiza el Comité Ejecutivo Nacional a partir de la organización que nos demos para atender este propósito”.

Y señaló que quienes han cuestionado a la dirigencia estatal ya tienen posiciones de representación popular. Además aseguró que “no tiene ninguna duda” de que los priistas arreglarán sus diferencias internas porque varios de ellos tienen aspiraciones.