Urge presidenta hotelera a regulación de Airbnb

Para Liliana Preciado el tema es primordial y debe entenderse no como un impuesto recaudatorio, sino regulatorio con la seguridad como prioridad

Daniel Vilches

León.- La regulación de la plataformas tipo Airbnb es un tema que debe de revisarse de manera urgente a nivel nacional y entenderse que no se trata de un nuevo impuesto recaudatorio, señaló Liliana Preciado Zárate, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles en Guanajuato.

“Hay que sensibilizar a la gente y a nuestros legisladores de que no es un tema recaudatorio, sino regulatorio. A fin de cuentas son establecimientos de hospedaje y tenemos que tener el tema de seguridad como algo prioritario, sea casa o sea hotel”, destacó.

Destacó que esto se basa también en las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que marcan la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil para los turistas.

Revisión de Protección Civil

En este sentido, también urgió que las direcciones de Protección Civil contribuyan a la revisión de las condiciones en las que se encuentra el inmueble para que den el visto de la factibilidad y que estos se realicen dos veces al año como lo hacen con los hoteles.

“El costo de los 10 mil pesos anuales (que se propusieron para San Miguel de Allende y Guanajuato Capital) son para que la dirección de Protección Civil entren a un proceso de dictamen, pero los establecimientos no se acercan para atender el tema de seguridad y urge que pongan atención en estos temas.

“Todo esto es para que entren a un dictamen de regulación, sino no pueden entrar, porque en estas plataformas, nomás se sube la casa con fotos, puede ser dueño o no y es todo y se ha detectado que muchas veces no son las fotos originales”, argumentó.

nd