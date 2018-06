Urge MMM a modificar artículo 19

Catalina Reyes

Guanajuato.- Sobre la ola de violencia en el estado que se vivió durante mayo y principios de junio, el gobernador Miguel Márquez dijo que “es impunidad” e insistió en que para combatirla debe haber un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para modificar el artículo 19 constitucional.

Si hubiera un Código Penal único en Guanajuato yo asumiría la responsabilidad completa de ello, pero hoy tenemos un Código Nacional con determinados delitos que no podemos contravenirlos porque en un amparo te lo ganan” Miguel Márquez, Gobernador

“Es impunidad, el tema de la impunidad ha campeado en todo el país, es un problema nacional y en Guanajuato que no se había visto en los últimos 20 años.

“Yo ya hubiera esperado una respuesta de un periodo extraordinario de sesiones más allá del tema electoral, yo creo que es lo que urge y lo que está pidiendo la sociedad (…) no veo por qué no hay respuesta. Solamente en este país se dan este tipo de circunstancias, no entiendo la verdad”,.

En entrevista, Márquez insistió en que se requiere una gran reforma de gran calado que no implica más que voluntad.

Agentes de tránsito en salamanca

Por su parte, Gustavo Rodríguez Junquera, secretario de Gobierno, dijo que la Procuraduría de Justicia ha avanzado en la carpeta de investigación del asesinato de los seis agentes de Tránsito en Salamanca, ocurrido el 1 de junio. Dijo que hay varias líneas de investigación pero no cuáles y que hubo algunas diligencias al respecto.

Sobre la conveniencia de si los agentes de Tránsito en general en el estado deberían ir armados, dijo que habría que revisar, pero no ve ningún impedimento legal.

RC