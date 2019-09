Urge mayor presencia de Guardia para un trabajo conjunto: síndico

El funcionario comentó que pese a que se hizo un gran anuncio e incluso se hizo una buena inversión, no se tiene una mayor frecuencia por parte de los agentes

León.- El síndico, Cristian Cruz Villegas, afirmó que requieren una mayor presencia de la Guardia Nacional para trabajar de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno.

Después de la balacera del pasado miércoles 11 de septiembre, en el bulevar Hidalgo, donde 5 personas quedaron heridas y una murió en el lugar del enfrentamiento, se le cuestionó al síndico, debido a que él es el presidente de la Comisión de Seguridad.

“Generamos esfuerzos aislados. En realidad lo que tenemos que hacer es tener mayor presencia de la Guardia Nacional, mayor presencia en patrullajes estratégicos y poder tener trabajo Municipio y federación”.

El funcionario comentó que pese a que se hizo un gran anuncio e incluso se hizo una buena inversión, no se tiene una mayor frecuencia por parte de los agentes operativos federales.

“Yo no lo he visto, yo no he visto esos rondines y no he visto la presencia de lo que se han comprometido, la verdad es que así es difícil, porque realmente estamos haciendo esfuerzos aislados, lo que sí es que debemos de reforzar y con lo que tenemos, tenemos que hacer frente”

