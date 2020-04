Urge haya programa de reactivación

Fernando Velázquez

León.- Si algunas empresas de Guanajuato no han cerrado, es por falta de claridad sobre si deben hacerlo o no, no porque no haya voluntad de parar, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien además recriminó la ausencia de la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado.

Indicó que hay desorden porque el Gobierno federal, si bien puntualizó los sectores considerados como esenciales, no aclaró si las empresas que proveen de suministros a las industrias esenciales, también pueden abrir o deben cerrar.

“Lo que está muy claro, no hay duda y esas empresas están detenidas, pero sí hay algunas que están operando porque surten, si tú quieres parcialmente, a alguna empresa esencial, pero no hay un desglose que nos determine si la cadena de suministro también está incluida o no”, declaró en entrevista.

Cadena productiva

Sánchez Castellanos ejemplificó que si una empresa provee de cajas de cartón a una fábrica de alimentos para que estos puedan ser enviados a otra parte, si para, entonces complicaría la logística de la empresa de alimentos, que sí está catalogada como esencial.

Además, criticó la nula presencia de la delegación de la STPS en Guanajuato, ya que dijo, la iniciativa privada del estado no tiene canales para poder aclarar sus dudas, ni teléfonos ni correos electrónicos. “Lo único que hay es la amenaza de que va a llegar el hacha para cortar cabezas”, lamentó.

Desconocen sanciones

Por su parte, el presidente de la Concamín Bajío, Ismael Plascencia, consideró que lo que no queda claro es si hay o no sanciones para quienes incumplan con esta medida, ya que dijo, hasta ahora pareciera que queda a voluntad de cada empresario.

Asimismo, reprobó que la Federación, haya catalogado como no esencial la industria de la construcción, pero exceptuando obras como la refinería Dos Bocas o el Tren Maya.