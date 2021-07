Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras dar por concluido el proceso electoral 2020-2021, el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, señaló que la necesidad de que el Congreso de la Unión, le “entre en serio” al análisis de la implementación de la urna y el voto electrónico para el 2024, frente a una pandemia que parece no acabará pronto.

En la sesión de cierre, señaló que el balance que se tiene es que fue un proceso que estuvo a la altura de las circunstancias, esto a pesar de que se registró el 44.6% de votación de la lista nominal, lo que representó alrededor de 2 millones 030 mil guanajuatenses que emitieron su sufragio; y dijo que este fue el proceso más complejo que se ha llevado a cabo por la adaptación de los procedimientos en el marco de la pandemia.

Respecto a las proyecciones para el 2024, que será una elección completa, Juárez Jasso manifestó que “muy respetuosamente he dicho que si queremos ser un país de primer mundo, tenemos que empezar a hacer cosas que hacen países del primer mundo, si no dejamos la desconfianza de un lado eso no abona a la práctica democrática”.

Por lo que insistió que ante la necesidad de llevar a cabo reformas en materia electoral, hace falta que se entre al análisis profundo de la implementación de la urna electrónica que es un dispositivo que se lleva hasta el lugar y las personas pueden presionar la opción de su preferencia, y el registro inmediato de los datos, mejoraría los procesos de escrutinio y cómputo; mientras que el voto electrónico podría realizarse desde cualquier computadora con conexión a internet, utilizando las opciones tecnológicas que ya existen.

Dijo que además hay otros temas que requieren de un análisis más profundo y de posibles modificaciones en la ley como la fiscalización y el financiamiento público a partidos políticos; agregó que el INE con base en los principios de actuación hace lo que dice la ley, y en ocasiones las decisiones del instituto político son cuestionadas pues hay actores políticos a los que no les gustas esas reglas.

De esta forma coincidieron los consejeros ciudadanos electorales; José Luis Palacios dijo que la ciudadanía quiere más austeridad en los recursos públicos y pasar de la democracia representativa a lo que falta en la democracia deliberativa.

“Hoy 30 de julio de 2021, nos quedamos y nos vamos de este proceso electoral con el sentido del deber cumplido, porque tuvimos una jornada electoral pacífica, tranquila y se incrementó ligeramente el porcentaje de participación”, concluyó Jaime Juárez Jasso.

