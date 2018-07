Urge avanzar en proyectos de exploración minera: Froylán Salas

El subsecretario para el Desarrollo de las MIPYMES del gobierno del estado habla en pro de las inversiones para que se siga aportando a la industria y la economía del estado y del municipio, continúa en espera del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Urge que el municipio de Guanajuato presente el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) a fin de poder avanzar en el estudio y en su caso aprobación de al menos 5 proyectos de exploración minera de las cinco compañías más importantes (uno por empresa), que se planean no solo para Guanajuato capital sino para la región.

Así lo señaló el subsecretario para el Desarrollo de las MIPYMES del gobierno del estado, Joel Froylán Salas Navarro, aunque no quiso dar detalles de estos proyectos de exploración, salvo uno que estaría iniciando en la comunidad La Sauceda por parte de la empresa Fresnillo; no obstante dijo que se trata de inversiones importantes que serían de gran beneficio para Guanajuato.

Adelantó que el compromiso con el sector minero es que junto con el Instituto de Planeación del Estado (Iplaneg), el Instituto de Ecología, la Secretaria de Gobierno y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) se impulsarán mesas de trabajar para darle celeridad a estos trabajos para que las exploraciones que se tienen en puerta no se detengan.

“Estamos prospectando, las cinco grandes mineras se han acercado para presentarnos nuevos proyectos muy interesantes para ampliar la exploración, no solamente en Guanajuato capital sino en la región, entonces tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo el sector y de impulsado no solo la minería metálica sino la no metálica”.

Afirmó que en la actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial ya se tuvieron reuniones previas en donde incluso participó la Universidad de Guanajuato y las autoridades capitalinas, para tener un avance en el tema.

Joel Froylán Salas Navarro adelantó que antes de que concluya este mes se tendrá la primera mesa donde ya se podrán a dar a conocer los resultados y se espera que se pueda dar el anuncio sobre los nuevos proyectos para la capital y para la región.

Finalmente, ante los proyectos de exploración que se estarían dando en los alrededores de comunidades –aunque no se dijo cuáles, Salas manifestó que la industria minera es muy respetuosa tanto del medio ambiente como de las comunidades, “hoy lo vimos aquí, realmente la industria minera adopta y es parte de la comunidad. Y hemos sido muy cuidadosos “por esa esta mesa multidisciplinaria, no vamos a trastocar ninguna comunidad ni ninguna situación que no esté dentro de la norma”.

