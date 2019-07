Urge al Cabildo crear reglamentos

Contraloría no puede sancionar a funcionarios en Valle de Santiago; tribunales echan abajo procesos resueltos por omisiones de regidores

Luis Telles

Valle de Santiago.- El contexto normativo del Municipio se encuentra en una situación preocupante pues de sus 52 dependencias municipales, entre el 60 o 70% no cuenta con reglamentos, lo que dificulta el quehacer de la Contraloría municipal.

“Yo no puedo sancionar a una persona si no hay un reglamento, es decir, si en el reglamento no dice que Juan Pérez tiene estas obligaciones y si él, comete una infracción, dónde la puedo tipificar yo”, precisó el contralor José Guadalupe Martínez Sixtos.

Destacó que desde el mes de enero del presente año, tras realizar una investigación en cada dependencia y detectar las carencias, el secretario del Ayuntamiento pidió a los integrantes del Cabildo producir la normativa, sin embargo, hasta el momento ninguno se ha pronunciado al respecto.

“El Ayuntamiento deberá implementar las acciones convenientes a fin de regular el marco normativo municipal de sus dependencias y entidades de la administración pública municipal. Esto es, establecer en forma precisa las funciones, facultades, obligaciones, sanciones y atribuciones, con las que contarán las distintas autoridades de las direcciones y/o departamentos”.

Señaló que si un funcionario comete una falta administrativa o incluso un delito administrativo, los responsables serán los integrantes del Ayuntamiento porque hay omisiones.

Finalmente argumentó que el Tribunal de Justicia Administrativa ya les ha echado abajo procedimientos resueltos, siendo la principal causa el no haber demostrado el cargo del actor, ni tampoco precisado el artículo en el cual se señalaban las facultades y obligaciones del infractor.