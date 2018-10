Urge a municipio invertir recurso federal; podrían perderse 45 mdp

El Tesorero municipal dijo que no significa que no se haya trabajado el recurso, sino que aún se están cerrando los convenios que requieren firmas de autoridades municipales, estatales y federales

Gamaliel Reyes

León.- Alrededor de 45 millones de pesos de recursos provenientes de la federación, podrían no ser ejercidos en su totalidad, reconoció Enrique Sosa Campos, Tesorero Municipal, quien precisó que son 114 millones de pesos con plazo de ejercicio hasta diciembre de este año.

Se trata de recursos correspondientes al Ramo 33 etiquetados para obras sociales, entre ellas la introducción y mejora del drenaje en colonias ubicadas en polígonos de atención prioritaria. El ejercicio de los mismos, quedó detenido a causa de la veda electoral 2018.

“No significa que no se haya trabajado (el recurso por ejercer). Significa que en estos momentos, se están cerrando los convenios que requieren firmas de autoridades municipales, estatales y federales para poder comprometerlos conforme a la ley”, explicó.

Este ramo es compuesto por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), así como los del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

“Los fondos de infraestructura social municipal, casi en su totalidad comenzaron a estar disponibles hasta el mes de agosto. Fue un año de veda electoral y son fondos que van a la sociedad vulnerable que se distribuye en las colonias que atienden temas de vivienda, de obra. Por ley electoral, estos fondos se tuvieron que contener”, precisó.

En ese sentido, Enrique Sosa explicó para el recurso proveniente de ambos fondos, tienen hasta diciembre como plazo para ser utilizado. Sin embargo, el único que representa un riesgo es el FISM. De éste, aún quedan por ejercer 45 millones 584 mil 057 pesos.

En el caso del monto equivalente a 69 millones 067 mil 514 pesos del FORTAMUN, el Tesorero explicó que, de no ser ejercidos en obra social, éstos pueden ser destinados al pago de nóminas, pues así lo permiten las reglas de operación de este fondo.

“En caso de que no podamos comprometerlo, vamos a poder utilizarlo nominalmente. Vamos a utilizarlo en obra y donde ya no podamos porque el tiempo no nos da, cubrirá nómina de seguridad. Eso nos va a permitir saldarlo a cero”, acotó.

Para el ejercicio 2018 a León le fueron autorizados mil 197 millones 145 mil 709 pesos: 245 millones 957 mil 641 pesos, correspondientes al FISM y 951 millones 188 mil 068 pesos que provienen del FORTAMUN.

