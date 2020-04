Urge a María volver a encontrar una fuente de ingresos

Nayeli García

Irapuato.- “El huevo y la carne ahora son alimento de ricos”, comentó María Elena, quien desde hace más de tres semanas perdió su trabajo como empleada doméstica ante la pandemia del Covid-19, y hoy busca una oportunidad de empleo, pues es dinero ya se acabó y apenas empieza lo más difícil.

María Elena es una de las casi mil 500 personas que dieron respuesta al Programa de emergente de Empleo Temporal que ofreció el Gobierno Municipal y de los cuáles 300 serán contratados para actividades de sanitización y algunos otros para barrido manual y pintura.

“Ya urge estamos apenas empezando a abril y ya no hay dinero, ya todo subió todo está muy caro, ya no se puede comer ni huevo ni carne pues es algo que se puede decir que es nomás para los ricos porque a los pobres no nos alcanza para eso”, comentó.

María Elena es madre de cinco hijos, la mayor una joven embazada que la ayudaba a cuidar a sus hermanitos menores mientras ella salía a trabajar como empleada doméstica por un sueldo de mil 300 pesos a la semana, pero en cuanto se dio aviso de la ‘cuarentena’ fue enviada a su casa a descansar sin goce de sueldo.

La situación ha sido difícil, reconoció María Elena quien compartió que los primeros días pasaba la gente regalando cosas, como los de ‘Maseca’ que pasaron por su casa regalando su producto y algunos otras personas dicen que se preparen porque van a ir un diputado o tal diputada, pero al final no llegan y solo les dan una bolsa de jabón, pero el jabón no se come.