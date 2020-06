Universitarios acambarenses arrancan proyecto de café ‘La dos 96’

Onofre Lujano Sotelo

Acámbaro.- Jóvenes universitarios emprendedores en Acámbaro arrancan con el proyecto de un café en pleno centro de la ciudad, donde el nombre lo aluden a “La dos 96” la locomotora o máquina de vapor que se construyó en Acámbaro a través del maestro mecánico José Cardoso Téllez, el lugar desde el jueves pasado que fue abierto muestra su terraza panorámica donde se puede apreciar la belleza del centro histórico desde diferentes ángulos y paisajes naturales, con la vista del santuario, el andador Juárez, atrio parroquial y parte de la plaza Hidalgo y los paisajes del cerro de Toro y Chivo.

Los emprendedores jóvenes como el estudiante en la UCA en la carrera de administración de empresas Carlos Gerardo Ramírez Hernández y Maximiliano García Ramírez, este último de la facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, quienes emprenden esta actividad donde el nombre sale de la locomotora 296, fabricada en los talleres del ferrocarril de Acámbaro la cual fue la única de vapor construida no solamente en México sino en toda América latina y eso nos inspira a que se debe de seguir el sueño de construir grandes proyectos.

Dijo Carlos Gerardo Ramírez Hernández, que “esto motiva para que los jóvenes emprendedores los vengan a visitar y el proyecto es para y por los acambarenses, además de que todos hemos tenido cierto origen de ferrocarrileros de mi parte no, pero si tengo ascendencia de gente que ha estado involucrada en el comercio, en el caso de mi familia materna han estado educados al comercio en la venta de dulces artesanales.

Por parte de mi padre mi abuelo Joaquín Ramírez Cervantes, quien ha estado por 60 años vendiendo ropa en allende número 13, es toda una institución de comerciantes en ese ramo, creo que de eso surge todo esto de brindar a la ciudad de más servicios para que lo ocupen estamos dedicados al comercio y este proyecto es importante para nosotros como jóvenes”.

Aclaró que no se puede denominar empresario porque “no lo soy, pero si emprendedor quizás con el tiempo pero en mi caso me ha gustado emprender desde los 16 años de edad, también me dedico a la fotografía, soy más de periodismo de eventos sociales en las fiestas, las bodas, XV años, bautizos y ahora en esta aventura”.

Comenta que “tenemos que emprender los jóvenes estamos siendo olvidados, las generaciones están creciendo, cambiando porque la tecnología es todo actualmente y si el día de hoy si tu negocio no está en internet va al fracaso y es por ahí trabajamos en redes sociales y ofreciendo estos servicios digitales teniendo la relación con los jóvenes como son los millennials, esto es pasión, trabajo duro hay que hacer los que a uno le nace y soy de la idea de cumplir nuestros sueños”.