La directora de la Preparatoria Oficial de León del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guanajuato (UG), Dalila Camarena García, avisaron estudiantes inconformes, “sugirió a las alumnas no usar pantalones cortos y tops para evitar el acoso sexual” dentro y fuera de las instalaciones de la institución.

La UG es “epicentro” de la actuación del Estado Mexicano, frente a diversos conflictos nacionales, recomiendan las mismas respuestas, no se extrañe que antes se aseguraba resolver los graves problemas con “besos y abrazos”, Recrear el no uso de shorts ni tops para calmar acosadores, agresores. La autoridad de alguna manera se ha rendido, dejando a la mayoría entre intereses de los delincuentes sin defensas, sino la decisión personal de hacerlo o no provocar a los acosadores ¿Las nuevas defensas frente a poderes no institucionales?

Ante las denuncias de las mujeres de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato, alumnas, docentes y trabajadoras, por “acoso sexual o laboral” y sobre todo por falta de atención las autoridades por atender el problema e imposibilidad de que se haga justicia, la directora de la Escuela de Nivel Medio Superior de León, Camarena García, “aconsejo” a sus alumnas no vestirse con prendas incitantes para acosadores porque en la UG no existen instancias dispuestas a atenderlas; el ejemplo la lucha de las universitarias de diciembre 2019.

La respuesta podría estar anunciando las derrotas de las defensas colectivas, las llamadas “institucionales” durante las crisis recreadas. La expresión de la maestra es la especie de sentencia seguida de un consejo, considera que la prevención deberá hacerse en el cuerpo de la víctima y no precisamente en la reorientación del victimario quien nuevamente emerge sin ser afectado; no hablamos de la generalidad, sino de hombres y mujeres, adictos o gustosos, de ejercer su poder

En la Colmena luego de 2019, no se han generado estructuras para el problema más relevante en el segundo periodo del rectorado de Luis Felipe Guerrero Agripino, ni tampoco la explicación psicosocial o socio psicológica que explique la fenomenología, el por qué la autoridad de la institución arremete en contra de las alumnas (os), docentes y trabajadoras.

¿De qué tipo o naturaleza es el poder que se otorga la Universidad de Guanajuato? y ¿qué sugieren en las diversas instancias de gobierno sobre la carencia de atención y justicia del grave problema?

La cimiente de la historia contemporánea de los acosos en la UG se erigió con la “tolerancia de un presunto “hostigamiento sexual” que involucró al maestro Julio César Kala en el primer periodo de rectorado de Guerrero Agripino. Lo cual también se consideró un parteaguas en cuestiones de género en casa de la inteligencia de Guanajuato, cosificaron en su momento las maestras Vanessa Góngora Cervantes y Verónica Vázquez Piña. Las féminas insistieron, la UG tiene “atraso de décadas en políticas de género”.

En torno al caso, se recrearon desde pago de favores del Rector General al Doctor Kala, parte de la Junta Directa que lo “designó”. Resultó un asunto que pasó un “proceso leguleyo”, para hallar la salida sin perturbar la relación laboral del académico con la casa de estudios. La actitud de las instancias dominadas por el rector, marcó el destino del trato con las mujeres universitaria a pesar de las protestas pues la fenomenología del abuso había ganado y dominado espacios en diferentes niveles, aunque no se ha hecho la justicia exigida, y se mezcló acoso sexual con seguridad pública de la comunidad de la UG en los campus empezando con Guanajuato capital.

La destitución del catedrático debido a la movilización no atemperó la violentación de los débiles, porque después del 2019 emergieron más casos que la Unidad de Transparencia de la UG fue entregando para mostrar la existencia del llamado “lustro de opacidad, violencia e inequidad de género”, se dijo que los últimos hechos permanecieron ocultos por las autoridades incluido rector Luis Felipe Guerrero.

Los hechos y elementos que conformando la realidad en el interior de La colmena, alejada de la imagen de la casa de estudios que se tiene en la sociedad de formar profesionales. La pandemia provocada por el covid- 19, le suministró varios tanques de oxígeno a la universidad pública estatal, pero la tolerancia para abusadores de su poder siguió incluso cuando las clases a distancia, produciendo mayores temores para el “retorno a clases presenciales el 14 de marzo pasado, cuando desde León se previno a las alumnas sobre los peligros que no fueron desarraigados por rectoría general, pedidos en el pliego petitorio 2019.

Por eso a las mujeres de la UG, se les sugiere “no usar las ropas” que pudieran “provocar a sus acosadores”; o sea, que deben de cuidarse porque nadie los cuidará, ni las “autoridades universitarias” como en el pasado inmediato, ni el estado mexicano, ni tampoco las instancias estatales inmediatas como la Fiscalía General del Estado (FGE) que conoció los asuntos de antes, durante y después del 2019; el fiscal, Carlos Zamarripa es “ducho en dejar pasar cuestiones”.

Ni la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), ha tomado la iniciativa de revisar el caso universitario, pues no van a enviarle invitación para que actué. El ombusperson, Vicente Esqueda Méndez, no puede dejar pasar el caso, debido al “pánico” que está causando en las autoridades medias que lo están socializando a las alumnas.

La directora de la preparatoria oficial, de León, informadora, amén de parte del inconsciente que busca evitarse problemas invitando a las preparatorianas a que se cuiden o “se salven como puedan”. Igual que en otros problemas, se pide a la ciudadanía salvarse pues el Estado Mexicano no responderá.

