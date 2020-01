Universal Studios y Nintendo abren parque de diversiones ‘Super Nintendo World’

Esperan que el Parque de Diversiones de Nintendo abra oficialmente sus puertas antes de los juegos Olímpicos de Tokio 2020

Redacción

Japón.- Universal Studios se encuentra afinando los últimos detalles de su parque temático en conjunto con Nintendo, el cual abrirá este 2020 y ya se han lanzado las primeras imágenes y video promocional sobre este parque de diversiones.

El Parque de Diversiones de Nintendo ‘Super Nintendo World’, estará ubicado en Osaka, Japón y espera abrir antes de los juegos Olímpicos de Tokio 2020; el director creativo de Universal Creative, Thierry Coup, lo ha descrito como un “videojuego en tamaño real”.

De acuerdo con la información, cada visitante deberá bajar una app para que así pueda competir con los visitantes del parque, además podrá ver mapas interactivos del lugar, actividades, desafíos y clasificaciones.

El lugar cuenta con varios “reinos” como el Champiñón, el Castillo de Peach, la Fortaleza de Bowser o la Pista de Yoshi. De igual forma habrá un recorrido por todo el parque con ‘Mario Kart’ y cada visitante podrá recolectar un hongo dorado de Bowser Jr.

Super Nintendo World will use tech + smartphone app⚡ Wearable wrist bands called the "Power Up Band" will make you feel like you're part of the game world 🎮 You can collect digital coins and compete with others #SuperNintendoWorld #MarioKart pic.twitter.com/ltloaNqCCE

— Kurumi Mori (@rumireports) January 14, 2020