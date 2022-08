La dueña de Uniformes Muza pidió a los padres y a los directores de las escuelas un tiempo más, pues el terrible asalto retrasó toda su producción

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Tras sufrir un robo de telas e insumos para la elaboración de uniformes escolares en el municipio de Moroleón cuando se dirigían a Guanajuato, la propietaria del establecimiento Uniformes Muza en Guanajuato Capital, pidió paciencia a los padres de familia por el retraso en la entrega así como a los directivos de las escuelas.

“Yo les pediría muchísima comprensión, en verdad. Fue algo que no se le desea a nadie, fue muy difícil para mi. En 30 años que tengo en la empresa, jamás me habían asaltado con mis prendas y mis telas. Yo les pido mucha paciencia y comprensión, nosotros somos una empresa responsable. Debido a esto todo se ha retrasado, pero la verdad espero que sepan comprenderme”, comentó Lourdes Zamudio, en entrevista para Correo.

Les robaron telas que se ocuparían para elaborar uniformes de escuelas como los Cebetis, Conaleps, de la escuela Luis González, de la Ignacio Allende, entre otras.

“Yo respondo, estoy aquí al frente, soy una persona que siempre me he conducido con honestidad y con trabajo. Tengo 30 años que inicié este negocio, me ha costado mucho y son muy importantes mis clientes”, agregó.

Así también, pidió a los directos de las escuelas comprensión para permitir el acceso a los estudiantes sin el uniforme por lo menos durante la primera semana de clases.

Localizan camión pero vacío

Lourdes Zamudio agradeció a la presidencia municipal de Moroleón y a la gente de seguridad de la alcaldesa. Estos ubicaron una de las camionetas que fue robada, aunque los insumos no se localizaron.

Afuera del establecimiento ubicado en Plaza de Toros, decenas de personas acuden a comprar los uniformes escolares. En tanto, la empresa trabaja a su máxima capacidad.

