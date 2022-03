Los padres de familia pidieron tolerancia para el uso de los uniformes en escuelas de Salamanca, ya que no tienen para comprarlos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Padres de familia solicitan tolerancia en las escuelas tras el regreso a clases presenciales. Esto, luego que no todos los estudiantes cuentan con uniformes al ya no quedarles los que tenían y los costos se elevaron en más de 60% en los comercios. Sin embargo, ellos no cuentan con recursos para adquirirlos a punto de concluir el actual ciclo escolar.

A una semana del regreso a clases presenciales , lo padres de familia se enfrentan a otro dilema además de los gastos que conlleva como pasajes y útiles escolares. La mayoría de los niños y jóvenes de Salamanca ya no cuentan con uniformes al haber estado en clases en línea ni hay dinero para nuevos.

“Los precios subieron de manera exagerada, casi como un 60%. Un pants que costaba 400 pesos está en casi mil pesos y también tienen que ver las tallas porque (…) pueden costar mil 350 pesos sin la playera. Por eso nos preguntamos de dónde sacamos dinero para eso”.

Piden tolerancia para uniformes en escuelas de Salamanca

Los padres de familia denuncian que los uniformes en escuelas de Salamanca subieron hasta 60%. Foto: Especial

Ante esta situación, los padres de familia están solicitando tolerancia en el uso del uniforme en escuelas de Salamanca o se les permita llevar el que les quede.

“En algunas escuelas se manejan por calendario, unos días marcados con uniforme de gala y otros pants, pero en estos momentos no todos tiene ambas cosas. Por eso pedimos un poco de comprensión, más por quienes tenemos más de un hijo”, señaló Virginia Morales.

Los padres de familia de Salamanca esperan respuesta favorable de las autoridades de educación, al haber resultado afectados en general económicamente derivado de la pandemia. “También están los que van a entrar a la preparatoria, están los gastos de fichas para el examen. Esperamos comprensión”.

